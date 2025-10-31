Anupamaa: अंश तोड़ेगा अनुपमा का भरोसा, कोठारी परिवार के सामने फूटेगा माही का भांडा

संक्षेप: Anupamaa in Hindi: ‘अनुपमा’ में अंश, अनुपमा का भरोसा तोड़ देगा। वह भाई दूज पर शाह हाउस नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, अंश सबके सामने माही का भी भांडा फोड़ देगा।

टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ के आने वाले एपिसोड्स मे नया ड्रामा देखने को मिलेगा। ईशानी हॉस्पिटल में भर्ती रहेगी। वहीं शाह परिवार के बीच की दराद बढ़ते जाएगी। अंश, शाह परिवार से दूर होता जाएगा। वहीं तोषू, पाखी से नफरत करने लगेगा। ऐसे में अनुपमा फंस जाएगी। वह दोबारा अपने सपनों को भूल जाएगी और अपने परिवार को संभालने में लग जाएगी।

भाई दूज पर होगा हंगामा सामने आए प्रोमो के मुताबिक, अनुपमा भाई दूज की तैयारियां शुरू करेगी। वह गाना गाकर सबको खुश करने की कोशिश करेगी। इसके बाद सब अंश का इंतजार करेंगे। अनुपमा, परी से पूछेगी कि अंश कब तक आएगा। परी, अनुपमा को बताएगी कि अंश ने आने से मना कर दिया है। लेकिन अनुपमा ये बात मानने से इनकार कर देगी। अनुपमा कहेगी, ‘अंश जरूर आएगा।’

ताषू और पाखी की अनबन अनुपमा कहेगी, ‘पाखी तब तक तू तोषू को टिका लगा दे।’ हालांकि तोषू, पाखी से टिका लगवाने से मना कर देगा। वह कहेगी कि पाखी की बेटी की वजह से उसकी बेटी की शादीशुदा जिंदगी में तूफान आया है इसलिए वह पाखी से टिका नहीं लगवाएगा। इतना ही नहीं, अंश भी शाह हाउस नहीं आएगा।