Anupama Spoiler: क्या जिंदा जल जाएगी अनुपमा? बेटी की जीत या इंसानियत, किसे चुनेगा पराग?

Anupama Spoiler Alert: अनुपमा को जब उस कमरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखेगा तो वह फायर अलार्म का सहारा लेने की सोचेगी, लेकिन इससे हालात और भी खराब हो जाएंगे, क्योंकि कमरे में आग लग जाएगी।

Anupama Spoiler Alert: टीवी सीरियल अनुपमा में डांस कॉम्पटिशन का फिनाले चल रहा है और इस बीच इतने सारे ट्विस्ट आ रहे हैं कि दर्शक हर एपिसोड में दांतों तले उंगलियां दबाए बैठे हैं। शो का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है जिसमें दिखाया गया है कि पराग कोठारी जब बैकस्टेज गैलरी में अपने एक्स दामाद गौतम को खुशी ने अकेले नाचते हुए देखेगा तो उसे शक हो जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। पराग को जब अनुपमा के गायब होने के बारे में पता चलेगा तो ख्याति-वसुंधरा और बाकियों कि खुशी का ठिकाना नहीं होगा।

ख्याति और वसुंधरा की खुशी का नहीं ठिकाना पाखी और माही सोचेंगी कि शायद अनुपमा डरकर कहीं भाग गई है। उधर जस्सी और सरिता को लगेगा कि शायद अनुपमा ने उन्हें धोखा दे दिया है। वसुंधरा कोठारी और ख्याति सोच रही होंगी कि चाहे अनुपमा जहां भी गई है, कम से कम इस बहाने जीत तो उनकी ही हो रही है। लेकिन पराग कोठारी इसी उधेड़बुन में लगा होगा कि आखिर फिनाले से ठीक पहले अनुपमा गई कहां। वह गौतम के खुशी से नाचने वाली बात के बारे में सोचने लगेगा, उसे लगेगा कि कहीं गौतम ने ही तो कुछ नहीं किया है।

अनुपमा करेगी बाहर निकलने की खूब कोशिश इधर सभी अनुपमा की तलाश में लगे होंगे और उधर राही बेशर्मों की तरह जाकर स्टेज पर खड़ी हो जाएगी। शो का होस्ट अनाउंस करेगा कि अनुपमा के पास स्टेज पर वापस आने के लिए अब सीमित वक्त ही बचा है। अनुपमा उधर जिस कमरे में बंद होगी वहां उसे स्टेज पर की जा रही अनाउंसमेंट साफ सुनाई दे रही होगी। वह दिमाग लगाएगी कि अगर वो किसी तरह से कमरे में लगा फायर अलार्म जला दे तो सबको पता चल जाएगा कि वह इस कमरे में बंद है। अनुपमा एक कपड़े पर आग लगाकर उसे छड़ी के सहारे फायर अलार्म पर दिखाएगी।