Anupama Spoiler: वसुंधरा के सामने आएगा माही का सच, भाईदूज के महाएपिसोड में आएगा महाट्विस्ट

संक्षेप: Anupama Spoiler Alert: भाईदूज एपिसोड में अंश अपनी बहन माही से टीका करवाने से इनकार कर देगा और कहेगा कि मेरी एक ही बहन है, उसने टीका कर दिया बस इतना काफी है।

Anupama Spoiler Alert: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि ईशानी और परी का सच सामने आने के बाद धीरे-धीरे चीजें सेटल डाउन होना शुरू करेंगी। अनुपमा धीरे-धीरे अपने परिवार में सब कुछ ठीक करना शुरू करेगी। पाखी और तोषू से शुरू करके ईशानी-परी और परिवार के बाकी सदस्यों के बीच धीरे-धीरे फिर से सब कुछ ठीक होने लगेगा, लेकिन फिर आएगी भाई दूज की घड़ी और सबकी नाराजगियां सामने आने लगेंगी।

तोषू-पाखी के बीच बिगड़ेगा माहौल तोषू अपनी बहन पाखी से भाई दूज करवाने से मना कर देगा। वह कहेगा, "मुझे इससे कोई टीका नहीं करवाना है।" दरअसल तोषू अपनी बहन से इसलिए नाराज होगा, क्योंकि पाखी की बेटी ईशानी की वजह से परी की जिंदगी खराब होने की कगार पर है। लेकिन अनुपमा किसी तरह करके दोनों को मनाएगी और दोनों भाई दूज का त्यौहार मनाएंगे, लेकिन असली ट्विस्ट तो कोठारी मेंशन में आएगा।

अंश करेगा टीका करवाने से इनकार इधर शाह निवास में सभी अंश के आने का इंतजार कर रहे होंगे और उधर अंश दूसरी ही उलझन में फंस जाएगा। शाह निवास में परी कहेगी का अंश नहीं आएगा, लेकिन अनुपमा जोर देकर कहेगी कि अंश जरूर आएगा। इधर सभी अंश का इंतजार कर रहे होंगे और उधर अंश राही से टीका करवाने के बाद माही से टीका नहीं करवाएगा। वह टीका करवाने से साफ इनकार कर देगा तो माही पूछेगी- मैंने ऐसा क्या किया है? इस पर अंश कहेगा, "तू अपने ही भाई का करियर बर्बाद करने पर लगी हुई है?"