Anupama Spoiler: प्रार्थना के पांव तले खिसकेगी जमीन, वसुंधरा कोठारी मांगेगी बच्चे की कस्टडी

Anupama Spoiler Alert: रुपाली गांगुली स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। शो में आगे आप देखेंगे कि वसुंधरा हल्दी का रंग फीका करना पहुंच जाएगी।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानTue, 19 Aug 2025 05:22 PM
Anupama Spoiler Alert in Hindi: टीवी सीरियल अनुपमा का 19 अगस्त 2025 का एपिसोड गौतम गांधी की साजिशों के नाम रहेगा, लेकिन अपकमिंग एपिसोड में दिखेगा गौतम की साजिशों का असर। शो का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है जिसमें दिखाया गया है कि अनुपमा का पूरा परिवार अंश और प्रार्थना की हल्दी सेरिमनी सेलिब्रेट कर रहा होगा जब अचानक ख्याति और वसुंधरा वहां आ पहुंचेंगी। अनुपमा उनका शुक्रिया अदा करेगी लेकिन वसुंधरा कहेगी कि हम यहां खुशियों में शामिल होने नहीं आए हैं।

प्रार्थना को मिलेगा नोटिस

प्रार्थना भी कुछ कहने की कोशिश करेगी लेकिन वसुंधरा उसे चुप करवा देगी। वसुंधरा कहेगी कि वो यहां जिम्मेदारियों का बोझ कम करने आई है। वसुंधरा कोठारी कुछ कानूनी कागज हल्दी के तोहफे के तौर पर प्रार्थना के हाथ में थमा देगी। जब लीला इन कागजों के बारे में पूछेगी तो वसुंधरा बताएगी कि यह एक लीगल नोटिस है, जिसके मुताबिक जन्म दे बाद प्रार्थना को अपना बच्चा कोठारी परिवार को सौंपना होगा। प्रार्थना और अंश के पांव तले जमीन खिसक जाएगी।

वसुंधरा देने लगेगी उलटे तर्क

अनुपमा जब वसुंधरा को समझाने की कोशिश करेगी तो वह हमेशा की तरह उलटे तर्क देगी। गौतम गांधी की साजिश रंग दिखाने लगी है और अब प्रार्थना और अंश इस सिचुएशन को किस तरह हैंडल करेगी। सीरियल में अभी अंश-प्रार्थना की शादी के साथ-साथ डांस कॉम्पटिशन वाला ट्रैक भी साथ में चल रहा है। शो के अपकमिंग एपिसोड के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

