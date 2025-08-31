Anupama Spoiler Alert in Hindi This Character to Make Comeback before Dance Finale Anupama Spoiler: अनुपमा में होगी इस किरदार की वापसी, डांस फिनाले से पहले आएगा यह मेगा ट्विस्ट, Tv Hindi News - Hindustan
Anupama Spoiler: अनुपमा में होगी इस किरदार की वापसी, डांस फिनाले से पहले आएगा यह मेगा ट्विस्ट

Anupama Spoiler Alert: रुपाली गांगुली स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। जानिए अपकमिंग एपिसोड में आने वाले हैं कौन से ट्विस्ट।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSun, 31 Aug 2025 04:21 PM
Anupama Spoiler Alert in Hindi: टीवी सीरियल अनुपमा का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है जिसमें दिखाया गया है कि पराग कोठारी अपनी बहू राही से माफी मांगेगा। राही को इस बात की नाराजगी होगी कि उसके ससुर ने मुंबई जाकर अनुपमा से उसकी जीत खरीदने की कोशिश की। लेकिन जब राही को पता चलेगा कि पराग ने ऐसा क्यों किया तो वह खुद ही अपने ससुर के लिए सिम्पैथी फील करने लगेगी। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि पराग कोठारी अपनी बहू से माफी मांगेगा।

पराग के लिए कॉम्पटिशन जीतेगी राही?

वसुंधरा कोठारी उसे टोकेगी कि एक ससुर होकर वह अपनी बहू से माफी मांग रहा है, तब पराग चिल्लाकर कहेगा कि ससुर होने से पहले मैं एक इंसान भी हूं बा। राही अपने ससुर जी को गले लगा लेगी और उनसे माफी मांगेगी कि वह जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर गई और समझ नहीं पाई कि उसके पिता ने ऐसा क्यों किया होगा। इस बीच प्रेम कॉम्पटिशन के बात करेगा और राही कहेगी कि वह अब हर हाल में यह कॉम्पटिशन जीतेगी, क्योंकि अब बात उसके पिता के सम्मान और उसके सपनों की है।

फिनाले में परफॉर्म नहीं कर पाएगी अनीता

इधर राही और उसकी टीम डांस कॉम्पटिशन के लिए कमर कस चुकी है और उधर अनुपमा के लिए मुश्किलें घटने का नाम नहीं ले रही हैं। बप्पा के आने की तैयारियों के दौरान जब जस्सी अनुपमा को बताएगी कि एक बात पक्की है कि अनीता कॉम्पटिशन में परफॉर्म नहीं कर पाएगी, तो अनुपमा कहेगी कि बप्पा एक दरवाजा बंद करते हैं तो दूसरा खोलते भी हैं। भारती के पांव का कॉम्पटिशन होना है और अनीता जख्मी है, इसी बीच दरवाजे पर दस्तक होगी और सामने खड़ी होगी देविका, जिसे देखते ही अनुपमा चहक उठेगी।

सीरियल में होगा देविका का कमबैक

देविका कहेगी कि वह डांस कॉम्पटिशन जीतने में अनुपमा की मदद करेगी। लेकिन क्या जस्सी और बाकी टीम की देविका के साथ जमेगी? देखना यह भी होगा कि जहां देविका अभी-अभी आई है, वहीं अनुपमा की टीम काफी वक्त से तैयारी कर रही है। ऐसे में क्या ऑर्गनाइजर्स देविका को टीम में परफॉर्म करने की जगह देंगे? क्या देविका डांस रानीज के टक्कर की परफॉर्मेंस दे पाएगी? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब अभी दर्शकों को मिलने बाकी हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

