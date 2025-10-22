Spoiler: अनुपमा के लौटते ही बदलेगी शाह निवास की हवा, कोठारी मेंशन में भी होगी महाभारत

संक्षेप: Anupama Spoiler Alert: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि राही और अनुपमा के घर लौटते ही धमाकेदार एक्शन होगा। उधर राही और इधर अनुपमा की वजह से मजेगा घर में घमासान।

टीवी सीरियल अनुपमा लगातार टीआरपी लिस्ट में टॉप पर बना हुआ है। शो का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है जिसमें दिखाया गया है कि अनुपमा और राही के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोनों मां-बेटी साथ में मथुरा घूमने जाएंगी, लेकिन इधर शाह निवास में सब अलग-अलग वजहों से उसका इंतजार कर रहे होंगे। लीला को जहां यह फिक्र होगी कि त्योहार आ रहा है और घर का काम कैसे होगा, वहीं बापूजी अपनी बेटी को प्यार के चलते मिस कर रहे होंगे। पाखी वहीं कहेगी कि वो (मां) जब आएंगी तो एक नई आफत लेकर आएंगी।

कोठारी मेंशन लौटेगी राही उधर कोठारी मेंशन में भी चीजें ठीक नहीं होगीं। राही को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होगा कि गौतम गांधी घर लौट चुका है। नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि अनुपमा काफी पॉजिटिव अवतार में घर लौटेगी और आकर लीला और गौतम को गले लगा लेगी। लेकिन कुछ ही देर बाद वो बा-बापूजी को यह बताकर सकते में डाल देगी कि वह मुंबई वापस लौट रही है, लेकिन क्या फिर एक बार दोनों इमोशनली ब्लैक मेल करके अनुपमा को रोक लेंगे? यह जल्द ही पता चल जाएगा।

लीला-बापूजी की अटकीं सांसें नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि अनुपमा, जस्सी और भारती जब अपने कपड़े पैक कर रही होंगी तब सरिता ताई उससे पूछेगी कि अपनी कब की ट्रेन है? अनुपमा जवाब देगी कि कल शाम 6 बजे की। हंसमुख और लीला वहीं सामने खड़े बस देखते रहेंगे लेकिन कुछ कहेंगे नहीं। अब देखना यह है कि क्या अनुपमा वाकई मुंबई चली जाएगी या फिर वह यहीं रहने का फैसला करेगी। बुधवार के एपिसोड में यह भी दिखाया गया है कि देविका कहेगी- लगता है अनुपमा की जिंदगी में बहुत कुछ बदलने वाला है।