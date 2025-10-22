Hindustan Hindi News
Spoiler: अनुपमा के लौटते ही बदलेगी शाह निवास की हवा, कोठारी मेंशन में भी होगी महाभारत

संक्षेप: Anupama Spoiler Alert: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि राही और अनुपमा के घर लौटते ही धमाकेदार एक्शन होगा। उधर राही और इधर अनुपमा की वजह से मजेगा घर में घमासान।

Wed, 22 Oct 2025 11:55 AM
टीवी सीरियल अनुपमा लगातार टीआरपी लिस्ट में टॉप पर बना हुआ है। शो का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है जिसमें दिखाया गया है कि अनुपमा और राही के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोनों मां-बेटी साथ में मथुरा घूमने जाएंगी, लेकिन इधर शाह निवास में सब अलग-अलग वजहों से उसका इंतजार कर रहे होंगे। लीला को जहां यह फिक्र होगी कि त्योहार आ रहा है और घर का काम कैसे होगा, वहीं बापूजी अपनी बेटी को प्यार के चलते मिस कर रहे होंगे। पाखी वहीं कहेगी कि वो (मां) जब आएंगी तो एक नई आफत लेकर आएंगी।

कोठारी मेंशन लौटेगी राही

उधर कोठारी मेंशन में भी चीजें ठीक नहीं होगीं। राही को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होगा कि गौतम गांधी घर लौट चुका है। नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि अनुपमा काफी पॉजिटिव अवतार में घर लौटेगी और आकर लीला और गौतम को गले लगा लेगी। लेकिन कुछ ही देर बाद वो बा-बापूजी को यह बताकर सकते में डाल देगी कि वह मुंबई वापस लौट रही है, लेकिन क्या फिर एक बार दोनों इमोशनली ब्लैक मेल करके अनुपमा को रोक लेंगे? यह जल्द ही पता चल जाएगा।

लीला-बापूजी की अटकीं सांसें

नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि अनुपमा, जस्सी और भारती जब अपने कपड़े पैक कर रही होंगी तब सरिता ताई उससे पूछेगी कि अपनी कब की ट्रेन है? अनुपमा जवाब देगी कि कल शाम 6 बजे की। हंसमुख और लीला वहीं सामने खड़े बस देखते रहेंगे लेकिन कुछ कहेंगे नहीं। अब देखना यह है कि क्या अनुपमा वाकई मुंबई चली जाएगी या फिर वह यहीं रहने का फैसला करेगी। बुधवार के एपिसोड में यह भी दिखाया गया है कि देविका कहेगी- लगता है अनुपमा की जिंदगी में बहुत कुछ बदलने वाला है।

दोनों घरों में होगी महाभारत

लेकिन क्या वाकई? इस सवाल का जवाब हमें जल्द ही मिलेगा। उधर राही के उस वक्त होश उड़ जाएंगे जब वो कोठारी निवास में अंश और प्रार्थना समेत सभी लोगों को देखेगी। वो अंश से पूछेगी कि जब तू भी यहां है तो फिर वहां...। इससे पहले कि राही अपनी बात पूरी करे, वो देखेगी कि गौतम वहां मौजूद है। वह जोर से चिल्ला पड़ेगी- यह क्या बकवास है। कोठारी मेंशन और शाह निवास, दोनों ही जगह एक्शन होने वाला है। जहां राही गौतम को वहां से निकालने के लिए महाभारत करेगी, वहीं अनुपमा को रोकने के लिए बा पूरा जोर लगा देंगी। लेकिन क्या ये ट्वि्स्ट फिर एक बार राही-अनुपमा के रिश्ते में दरार डालेंगे? यह जल्द ही साफ हो जाएगा।

