Anupama Spoiler: अनुपमा को दिखेगी बेटे समर की आत्मा, भूतिया गांव से क्या है उसका कनेक्शन?

Anupama Spoiler Alert: टीवी सीरियल अनुपमा का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि सीरियल की कहानी में थोड़ा फ्लैशबैक वाला ट्विस्ट आएगा। क्योंकि फिर एक बार कहानी में समर की एंट्री होगी।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 10:26 AM
Anupama Upcoming Twist: अनुपमा सीरियल के अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। अनुपमा अपनी सहेली देविका के सपनों को पूरा करने पूरी गर्ल गैंग के साथ निकल तो पड़ी है, लेकिन इस बीच उसे तमाम तरह के तजुर्बे होने वाले हैं। स्पॉयलर वीडियो में दिखाया गया है कि बस की ड्राइवर गुलाबो मोरवी नाम के एक गांव में बस रोकेगी और पूरी गर्ल गैंग यहीं पर रात काटने का फैसला करेंगे। लेकिन यह गांव काफी डरावना है, क्योंकि यहां बिजली नहीं है और बिलकुल सन्नाटा है।

सुनसान गांव में रात गुजारेगी पूरी गर्ल गैंग

राम का नाम जपते हुए सभी औरतें और लड़कियां बस से नीचे उतरेंगी और जब वो घर की तरफ बढ़ रही होंगी, तभी अनुपमा को अपने बेटे समर की आवाज सुनाई पड़ेगी। अनुपमा फौरन अपने बेटे की आवाज पहचान लेगी और उसे आवाज देगी। लेकिन कोई पलटकर जवाब नहीं देगा। गांव में सभी औरतें एक साथ जमीन पर सो रही होंगी तब अनुपमा अपनी सहेली देविका को अपना यह अनुभव बताएगी और उससे यह भी कहेगी कि पता नहीं क्यों बार-बार समर की याद आ रही है। अनुपमा कहेगी- ऐसा लगता है कि आसपास...।

अनुपमा से मिलने आएगा समर का भूत

इससे पहले कि अनुपमा अपनी बात पूरी कर पाए, देविका कहेगी, "हो सकता है कि समर तुझसे कुछ कहना चाहता हो। क्या पता समर का सच में इस गांव से कोई कनेक्शन हो। हो सकता है कि उसकी एनर्जी तुझे यहां लेकर आई हो।" इसके बाद प्रोमो में जो दिखाया गया है, वो दर्शकों की पुरानी यादें ताजा कर देगा। क्योंकि अनुपमा के सबसे लाडले बेटे समर की आत्मा नजर आती है और वह आकर अपनी मां के सिर पर प्यार से हाथ फिराता है। समर का भूत किसी और को नजर नहीं आएगा, लेकिन अनुपमा को उसकी आत्मा दिखाई पड़ेगी।

क्या है समर का इस गांव के कनेक्शन?

आखिर इस गांव से समर का क्या कनेक्शन है और वह अपनी मां को क्या बताना चाहता है? हो सकता है कि कहानी फिर एक बार फ्लैशबैक में जाए और दर्शकों को समर की जिंदगी और उसकी मौत से जुड़े कुछ चौंकाने वाले राज पता चलें। लेकिन आखिर समर और इस गांव का असल कनेक्शन क्या है, यह तो दर्शकों को अपकमिंग एपिसोड में ही पता चलेगा।

