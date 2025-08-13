Spoiler: अनुपमा की जिंदगी नर्क बनाने आ रही उसकी भाभी, रक्षाबंधन एपिसोड में होगी नई एंट्री

Anupama Spoiler Alert: अनुपमा सीरियल में अब एक नया किरदार एंट्री लेने जा रहा है जिसकी वजह से कहानी में दमदार ट्विस्ट आएगा। अनुपमा की नाक में दम करने आ रही है उसकी भाभी।

Anupama Spoiler Alert: अनुपमा सीरियल का बुधवार का एपिसोड रक्षाबंधन स्पेशल सीक्वेंस के लिए माहौल सेट करता नजर आएगा। एपिसोड की आखिर में लीला का भाई शाह निवास में कदम रखेगा। अनुपमा और बाकी सभी लोग उसे देखकर खुश हो जाएंगे। ढेर सारी मस्ती होगी, लेकिन इस मस्ती का लेवल अगले एपिसोड में इससे भी कई गुना ज्यादा रहने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा और उसकी डांस रानीज शाह निवास में रक्षाबंधन बनाएंगी, लेकिन यह त्यौहार काफी स्पेशल रहने वाला है।

अनुपमा का रक्षाबंधन स्पेशल एपिसोड सीरियल के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि सभी डांस रानियां अनुपमा को बीच में एक कुर्सी पर बिठाकर उसे घेर लेंगी और कहेंगी कि आप हमारी बड़ी बहन की तरह हैं, और बड़ी बहन भी भाई की तरह ही होती है, इसलिए आज हम सभी आपको राखी बांधेंगी। लेकिन राखी के बदले में सभी लड़कियां अनुपमा से एक वादा मांगेंगी। भारती अनुपमा से कहेगी, "अनु इस राखी के बदले हमें आपसे एक वादा चाहिए, कि आप कभी हमारा साथ नहीं छोडेंगी, हमेशा हमारे साथ रहेंगी।"

अनुपमा करेगी डांस रानियों से यह वादा अनुपमा भी सभी को गले लगाएगी और वादा करेगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा-हमेशा तुम लोगों के साथ रहूंगी। माहौल काफी पॉजिटिव हो जाएगा और सभी लोग भावुक हो जाएंगे, लेकिन अनुपमा की बेटी राही हमेशा की तरह अपनी मां को नफरत की नजर से देखकर मन ही मन खिसिया रही होगी। वो यह देखकर कुंठित होगी कि उसकी मां इतनी खुश है और इन लड़कियों को अपनी बेटी की तरह प्यार दे रही है, लेकिन प्रोमो वीडियो में आगे जो दिखाया गया है वो काफी शॉकिंग है।