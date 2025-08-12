Anupama Spoiler: अनुपमा में होगी इन 2 किरदारों की वापसी, नए प्रोमो वीडियो में दिखाई गई है झलक

Anupama Spoiler Alert: अनुपमा सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि 2 किरदारों का कमबैक होगा। लेकिन क्या ये दोनों कैरेक्टर शो में बने रहेंगे? इस सवाल का जवाब हमें जल्द ही मिल जाएगा।

Anupama Spoiler Alert in Hindi: अनुपमा सीरियल का मंगलवार का एपिसोड जहां फुल ऑफ एक्शन रहा वहीं अपकमिंग एपिसोड में माहौल काफी पॉजिटिव रहेगा। रुपाली गांगुली स्टारर सीरियल में 2 नए किरदारों की वापसी होगी। लेकिन देखना यह होगा कि इनमें से कौन सा किरदार शो में आगे भी टिका रहने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा और लीला के भाई शो में कमबैक करेंगे। शो के नए प्रोमो वीडियो में लीला के भायलू की झलक दिखाई गई है।

अनुपमा में होगी इन 2 किरदारों की वापसी उधर रुपाली गांगुली ने हाल ही में शो में अपने भाई का किरदार निभाने वाले एक्टर के साथ फोटो पोस्ट की थी। नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि जब रक्षाबंधन के मौके पर अनुपमा पूजा के बाद अपने भाई की बात कर रही होगी तभी अचानक से किसी की आवाज आएगी। सभी मुड़कर देखेंगे तो दरवाजे पर लीला का भाई खड़ा होगा। वो जाकर सीधे पंडित जी को गले लगा लेगा और जीजाजी कहकर बहुत खुश होने लगेगा। लीला और बाकी लोग उसे समझाएंगे कि यह तुम्हारे जीजाजी नहीं हैं।