Anupama Spoiler: अनुपमा में होगी इन 2 किरदारों की वापसी, नए प्रोमो वीडियो में दिखाई गई है झलक

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 03:49 PM
Anupama Spoiler Alert in Hindi: अनुपमा सीरियल का मंगलवार का एपिसोड जहां फुल ऑफ एक्शन रहा वहीं अपकमिंग एपिसोड में माहौल काफी पॉजिटिव रहेगा। रुपाली गांगुली स्टारर सीरियल में 2 नए किरदारों की वापसी होगी। लेकिन देखना यह होगा कि इनमें से कौन सा किरदार शो में आगे भी टिका रहने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा और लीला के भाई शो में कमबैक करेंगे। शो के नए प्रोमो वीडियो में लीला के भायलू की झलक दिखाई गई है।

अनुपमा में होगी इन 2 किरदारों की वापसी

उधर रुपाली गांगुली ने हाल ही में शो में अपने भाई का किरदार निभाने वाले एक्टर के साथ फोटो पोस्ट की थी। नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि जब रक्षाबंधन के मौके पर अनुपमा पूजा के बाद अपने भाई की बात कर रही होगी तभी अचानक से किसी की आवाज आएगी। सभी मुड़कर देखेंगे तो दरवाजे पर लीला का भाई खड़ा होगा। वो जाकर सीधे पंडित जी को गले लगा लेगा और जीजाजी कहकर बहुत खुश होने लगेगा। लीला और बाकी लोग उसे समझाएंगे कि यह तुम्हारे जीजाजी नहीं हैं।

फुल ऑफ कॉमेडी रहेगा अगला एपिसोड

इस पर भायलू जोर-जोर से रोने लगेगा कि उसके जीजाजी नहीं रहे। इस पर बापूजी उसको आवाज देंगे और बताएंगे कि मैं जिंदा हूं यादों की बारात। सीरियल का अपकमिंग एपिसोड काफी कॉमिक रहने वाला है। शो में ढेर सारी मस्ती होगी लेकिन साथ ही साथ थोड़ा बहुत ड्रामा भी देखने को मिलेगा। शो में अंश-प्रार्थना की शादी की वजह से डांस कॉम्पटिशन के फिनाले वाला सीक्वेंस खिंच गया है, अब देखना यह होगा कि डांस कॉम्पटिशन के फिनाले में कौन से ट्विस्ट आते हैं और मां-बेटी में कौन बाजी मारता है।

Anupama

