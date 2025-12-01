Spoiler Alert: अनुपमा को अपना दर्द बताएगी रजनी, परी के लिए आयोजित होगा फैशन शो!
Anupama Spoiler Alert: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि रजनी अपनी बचपन की दोस्त को अपने दिल की तकलीफ बताएगी।
टीवी सीरियल अनुपमा में सोमवार को दर्शकों को काफी कुछ नया देखने को मिलेगा। प्रेम और राही जब एक पार्क में बैठे होंगे तब राही बताएगी कि कैसे उसे माही की बहुत फिक्र होती है कि कहीं गौतम उसके साथ वही सब ना करने लगे, जो वह प्रार्थना के साथ कर रहा था। लेकिन प्रेम उसे समझाएगा कि गौतम और माही की जोड़ी बिलकुल सही है। क्योंकि अगर गौतम कुछ करेगा तो माही भी चुप नहीं बैठेगी।
सामने आएगा रजनी का दर्द
अनुपमा उधर जब अपनी दोस्त रजनी के घर पहुंचेगी तो वहां की सजावट और शौहरत देखकर दंग रह जाएगी। रजनी की जिंदगी बहुत आलीशन है, लेकिन वो अपने दिल में कितने दर्द दबाए बैठी है, यह अनुपमा को उसके साथ वक्त बिताकर पता चलेगा। रजनी बताएगी कि वह खुद को कितना खाली महसूस करती है। वो बताएगी कि उसके बच्चे उसे प्यार नहीं करते और कैसे जब वो घर लौटती है तो कोई उसका इंतजार नहीं कर रहा होता है।
परी के लिए होगा फैशन शो
अनुपमा अपनी दोस्त को हिम्मत देगी और बातों-बातों में उसे एक ऐसा आइडिया सूझेगा, जिसके जरिए वो अपनी बेटी परी की मदद करने का तय करेगी। अनुपमा तय करेगी कि वो अपनी मोहल्ले की औरतों को परी के बनाए डिजाइन पहनाकर उन्हें फ्लॉन्ट करेगी। अनुपमा तय करेगी कि इससे ना सिर्फ परी को हिम्मत मिलेगी, बल्कि मोहल्ले की औरतों को भी अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। लेकिन क्या गौतम गांधी के रहते यह फैशन शो आयोजित हो पाएगी। जल्द ही पता चलेगा।
