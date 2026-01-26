Spoiler Alert: अनुपमा को रजनी देगी यह नया ऑफर, दुबई में घर और आलीशान रिटायरमेंट
Anupama Spoiler Alert: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में फिर एक बार रजनी देसाई और अनुपमा की टक्कर देखने को मिलेगी।
Anupama Spoiler Alert in Hindi: अनुपमा सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि जब अनुपमा कोर्ट से लौट रही होगी तो रास्ते में उसे रजनी देसाई मिल जाएगी। रजनी पहले तो अनुपमा की हालत पर तरस खाएगी और फिर उसे एक नई डील ऑफर करेगी। रजनी कहेगी कि पुलिस, कोर्ट-कचहरी हर जगह से वह ठुकराई जाएगी। रजनी कहेगी कि तू बेकार कोशिश कर रही है अनुपमा। बेकार में इन चॉल वालों का साथ दे रही है। रजनी कहेगी कि यह तेरी लड़ाई है ही नहीं अनुपमा, तू क्यों परेशान हो रही है।
अनुपमा को दुबई में घर दिलाने का ऑफर देगी रजनी
अनुपमा रजनी की बातें चुपचाप सुन लेगी और फिर रजनी वो बात कहेगी जो सुनकर दर्शक शॉक्ड रह जाएंगे। रजनी अपने बचपन की दोस्त अनुपमा को हाथ मिलाने का ऑफर देगी। वह कहेगी कि इन चॉल वालों के साथ रहकर तुझे क्या ही मिलेगा। मेरे साथ हाथ मिला ले। रजनी कहेगी कि मैं तुझे इस बिल्डिंग से कहीं बड़ा घर दूंगी। बल्कि मैं तुझे दुबई में एक आलीशान घर दूंगी। रजनी कहेगी कि हमें अपनी उम्र का भी तो सोचना पड़ेगा। तेजी जिंदगी चैन से कटेगी। लेकिन अनुपमा रजनी की सभी बातों पर खामोश रहेगी और फिर उसे करारा जवाब देगी।
अनुपमा के आगे पस्त पड़ेंगे रजनी देसाई के हौसले
रजनी जब कहेगी कि आखिर तू क्या सोच रही है? क्यों चुप खड़ी है? तो अनुपमा कहेगी कि इतनी देर में तूने मुझे इतनी सारी उपाधियां दे डालीं। मैं तो सोच रही थी कि आखिर इतनी बड़ी नेता अभी मेरे साथ यहां सड़क पर क्या कर रही है। अनुपमा कहेगी कि पता है तू यहां क्यों खड़ी है और मुझे यह सब ऑफर क्यों दे रही है? क्योंकि तू मुझसे डर गई है। रजनी खुद को साबित करते हुए कहेगी कि उसे डरने की क्या जरूरत है? वह इतनी बड़ी राजनेता है! तो अनुपमा उससे कहेगी कि जब दुनिया को उसकी सच्चाई पता चल गई तो उसका क्या हाल होगा। अनुपमा की बातें सुनकर रजनी बुरी तरह बौखला जाएगी।
