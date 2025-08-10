Anupama Spoiler: अनुपमा को यह धमकी देंगी राही-पाखी, सरिता लेगी सच बताने का कड़ा फैसला

Anupama Spoiler Alert: राही और पाखी पार करेंगे नीचता की सारी हदें, आखिरकार सरिता लेगी सबको सच बताने का फैसला। जानिए नए प्रोमो में क्या कुछ दिखाया गया है।

Anupama Spoiler Alert in Hindi: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि पाखी और राही के एक हो जाने के बाद सरिता ताई खुद को बहुत अपमानित महसूस करेंगी। वह अपनी सफाई देते हुए कहेंगी कि उन्होंने कुछ नहीं किया है और साथ ही साथ यह भी बताएंगी कि इतने सालों तक उन्होंने इतने बड़े-बड़े घरों में काम किया है, लेकिन कभी एक भी रुपया इधर से उधर नहीं किया।

भरी महफिल में बेइज्जत होगी सरिता सरिता ताई अपनी बात कहते हुए भावुक हो जाएंगी और अनुपमा उन्हें संभालेगी। सरिता ताई की बातों का लेकिन राही और पाखी पर कोई असर नहीं होगा। अपनी मां को हराने और उसे नीचा दिखाने के लिए राही आंख मूंदकर पाखी के साथ खड़ी होगी। अनुपमा पूरे वक्त सरिता और अपनी टीम के साथ खड़ी होगी लेकिन कोई उसकी एक नहीं सुनेगा।

अपनी टीम का बचाव करेगी अनुपमा अनुपमा पूरे वक्त अपनी टीम का बचाव करने की कोशिश में लगी होगी लेकिन पाखी हमेशा की तरह अपने दिमाग का इस्तेमाल किए बिना सिर्फ इस कोशिश में लगी होगी कि कैसे अपनी मां को तकलीफ दे और उसे नीचा दिखाए। पाखी अपनी मां को धमकी देगी कि अगर यह बात बाहर चली गई तो सोचिए कितनी थू-थू होगी और उन्हें कॉम्पटिशन से भी बाहर कर दिया जाएगा।