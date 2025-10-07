Spoiler Alert: फिर खतरे में आएगी राही की जान? अनुपमा से मिलने रात को आएगी यह लड़की

Anupama Spoiler Alert: रुपाली गांगुली स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि जस्सी घर लौटते ही रात को नोटिस करेगी कि कोई खिड़की से उन्हें देख रहा है।

टीवी सीरियल अनुपमा का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि दुर्गा पूजा के बाद प्रकाश भाऊ अनुपमा और उसकी पूरी टोली को घर पर खाने के लिए बुलाएगा। लेकिन उससे पहले गांव में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से अनुपमा इस जगह और उस भाऊ के बारे में ज्यादा गहराई से सोचना शुरू कर देगी। दरअसल लड़कियां पूजा ले लौटने के बाद गौर करेंगी कि रात को घर की खिड़की पर कोई था। ध्यान देने पर उन्हें एक लड़की नजर आएगी।

घर लौटते ही रात को होगी ऐसी घटना अनुपमा और बाकी लोग जब इस लड़की को पकड़ेंगे तो वह अनुपमा को बताएगी कि इस गांव से चली जाओ। यह वही लड़की होगी जो उन्हें पंडाल में नजर आई थी। यह लड़की कई ऐसी बातें बताएगी जिन्हें सुनकर राही और बाकी लड़कियों को होश उड़ जाएंगे। वह अनुपमा से कहेगी कि आप लोग यहां से चली जाइए। वो भाऊ बहुत खतरनाक इंसान है, आपकी लाश ऐसी जगह काटकर फिंकवाएगा कि उसके टुकड़े भी नहीं मिलेंगे। वह कहेगी कि आपकी बेटी यहां पर सुरक्षित नहीं है।

राही और माही पर होगी भाऊ की गंदी नजर अगली सुबह अनुपमा अपनी बेटियों और बाकी टोली के साथ भाऊ के घर जाएगी। प्रकाश की पत्नी सभी लड़कियों का भव्य स्वागत करेगी। लेकिन जब वहां पर वेस्टर्न कपड़ों में पहुंची राही और माही बैठी होंगी तो भाऊ उन्हें गंदी नजर से देख रहा होगा। यह बात अनुपमा देख लेगी, उसे बहुत गुस्सा आएगा लेकिन वह उस वक्त कुछ कहेगी नहीं। प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि राही बातचीत के दौरान भाऊ से सवाल करेगी, वह पूछेगी- सुना है कि इस गांव से कुछ लड़कियां गायब हो गई थीं।