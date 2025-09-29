Anupama Spoiler Alert in Hindi Raahi in Trouble Mother to Save from Goon Anupama Spoiler: खतरे में राही कोठारी की इज्जत, अनुपमा बचाएगी लफंगे से बेटी की जान, Tv Hindi News - Hindustan
Anupama Spoiler: खतरे में राही कोठारी की इज्जत, अनुपमा बचाएगी लफंगे से बेटी की जान

Anupama Spoiler Alert: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा में गर्ल गैंग की ट्रिप इतनी भी आसान नहीं होने वाली है। लेकिन इस ट्रिप के दौरान संभावना है कि राही अपनी मां की फिर से इज्जत करने लगे।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 01:04 PM
Anupama Spoiler Alert: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि पूरी गर्ल गैंग ट्रिप के लिए रवाना होगी और घर के सभी मर्द उन्हें विदा करेंगे। लेकिन उनके जाते ही सभी को यह फिक्र सताने लगेगी कि वो खाना कैसे खाएंगे और बाकी चीजें कैसे संभालेंगे। पराग कोठारी सभी को उसके घर आकर रुकने का न्यौता देगा। पारितोष शाह झट से हां कह देगा, लेकिन बाकी लोग थोड़ी ना नुकुर करेंगे। सबके हां कहने के बावजूद बापूजी नहीं मानेंगे तो पराग कोठारी उनसे मिन्नतें करेगा। लेकिन बापूजी कहेंगे कि पहले वसुंधरा जी से बात करनी चाहिए, अगर वो राजी हैं तो हमें कोई ऐतराज नहीं है।

ढाबे पर राही को घेर लेगा यह लफंगा

इधर यह सब चल रहा होगा और उधर बस निकलते ही थोड़ी दूरी पर जाकर पंक्चर हो जाएगी। सभी लड़कियां नीचे उतर कर मौज मस्ती करने लगेंगी। शो के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि बीच में एक ढाबे पर बस रुकेगी और अनुपमा की पूरी गर्ल गैंग खाना खाने उतरेगी। गड़बड़ तब होगी जब राही वॉशरूम गई होगी और वहां पर एक लफंगा उसे घेर लेगा। यह लड़का राही से जान बूझकर टकरा जाएगा और उससे पूछेगा कि वॉशरूम इधर ही है क्या? राही उलटा जवाब देगी और कहेगी- दिख नहीं रहा है बोर्ड लगा है।

बेटी राही को लफंगे से बचाएगी अनुपमा

लड़का चिढ़ जाएगा और राही के साथ जोर-जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगेगा। राही उसे चेतावनी देगी कि मेरे साथ उलझने की कोशिश मत करना। राही जब इस लफंगे से निजात पाने की कोशिश ही कर रही होगी कि पीछे से इस लफंगे के सिर पर एक हाथ पड़ेगा। जब वो हड़बड़ाकर पीछे पलटेगा तो अनुपमा खड़ी होगी। अनुपमा भी लफंगों वाली टोन में ही इस लड़के को जवाब देगी और अपनी मां को इस तरह गुंडे से भिड़ते और टपोरी बोली में बात करते देख राही की हंसी छूट जाएगी।

क्या फिर से करीब आएंगी अनुपमा-राही?

अनुपमा इस लड़के का कॉलर पकड़कर उसके होश ठिकाने लाने लगेगी तो यह शख्स दादागिरी पर उतर आएगा। वह अनुपमा से कहेगा, "बताऊं मैं तुझे कि मैं कौन हूं।" यह लड़का अनुपमा पर हाथ उठाने ही वाला होगा कि पीछे से उसकी पूरी गर्ल गैंग आकर खड़ी हो जाएगी। किसी के हाथ में रिंच होगी तो किसी के हाथ में लाल मिर्च, किसी के हाथ में डंडा होगा तो कोई बाजू चढ़ाती चली आ रही होगी। इतनी सारी लड़कियों को लड़ाई के लिए तैयार देख इस शख्स की सिट्टी-पिट्टी गुम हो जाएगी। इस घटना के बाद भी बस में लगातार ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि राही और अनुपमा एक दूसरे के करीब आ सकें। लेकिन क्या वाकई दोनों फिर से साथ हो पाएंगी? यह तो वक्त ही बताएगा।

