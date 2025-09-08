Anupama Spoiler Alert in Hindi Raahi Goes Injured in Finale Round Anupama Spoiler: फिनाले में राही के साथ हो जाएगा हादसा, लास्ट राउंड में आएगा एक और ट्विस्ट, Tv Hindi News - Hindustan
Anupama Spoiler: फिनाले में राही के साथ हो जाएगा हादसा, लास्ट राउंड में आएगा एक और ट्विस्ट

Anupama Spoiler Alert: अनुपमा सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि राही स्टेज पर परफॉर्में के दौरान हादसे का शिकार हो जाएगी। उसको चोट लगने पर अनुपमा की टीम को अपनी जीत साफ दिखने लगेगी।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 01:39 PM
Anupama Upcoming Twist: टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी आगे और भी दिलचस्प होने वाली है। शो के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि जज दोनों ही टीम से दो-दो खिलाड़ियों को साथ में परफॉर्म करने को कहेंगे। टास्क यह होगा कि दोनों को एक दूसरे का हाथ थामकर परफॉर्म करना है और आखिरी तक एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ना है। डांस रानीज की टीम से अनुपमा और जस्सी साथ में परफॉर्म करेंगी और राही की टीम से राही और माही साथ में परफॉर्म करेंगी।

फिनाले परफॉर्मेंस में होगा यह हादसा

लेकिन परफॉर्मेंस के दौरान एक हादसा हो जाएगा। माही से राही का हाथ छूट जाएगा और वह स्टेज पर पूरी ऑडियंस के सामने जोर से गिर पड़ेगी। राही को चोट आएगी लेकिन सवाल यह है कि क्या माही ने राही का हाथ जान बूझकर छोड़ा है या फिर गलती से हाथ स्लिप हो गया? इस सवाल का जवाब तो हमें अपकमिंग एपिसोड में ही मिलेगा। लेकिन उससे पहले अनुपमा को स्टेज पर सम्मानित किया जाएगा। उसकी खूब तारीफ होगी और राही स्टेज पर जलती-भुनती नजर आएगी।

लास्ट राउंड में आएगा एक और ट्विस्ट

अनुपमा से जब जज पूछेंगे कि आखिर वह एक हाथ से इतना अच्छा परफॉर्म कैसे कर पाई तो अनुपमा बताएगी कि मां एक हाथ से ही तो काम करती है। उसकी एक हाथ में उसकी औलाद होती है और दूसरे से वह कलछी चलाती है। अनुपमा के जवाब से सभी इंप्रेस हो जाएंगे लेकिन राही के ससुराल वाले गुस्से में पागल हो रहे होंगे। इसी बीच शो का होस्ट फिनाले के आखिरी राउंड का ट्विस्ट बताकर सभी को हैरत में डाल देगा। वह बताएगा कि फाइनल राउंड में दोनों टीमों से एक-एक खिलाड़ी परफॉर्म करेगा।

गौतम लेकर आएगा कौन सा मेगा ट्विस्ट?

साफ है कि अनुज डांस एकेडमी से राही और डांस रानीज की टीम से अनुपमा परफॉर्म करेगी। लेकिन आखिर मुकाबले के इस आखिरी राउंड का अंजाम क्या होगा? और गौतम गांधी आखिर अनुपमा के लिए कौन सी मुश्किलें पैदा करने वाला है? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक सामने नहीं आए हैं। शो के लेटेस्ट अपडेट और अपकमिंग ट्विस्ट जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

