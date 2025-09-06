Anupama Upcoming: अनुपमा को बाहर नहीं करेगी राही? घमंड में आकर लेगी यह शॉकिंग फैसला

Anupama Spoiler Alert: अनुपमा सीरियल का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। इसमें दिखाया गया है कि राही काफी सोचने के बाद किसी एक टीम को बाहर करने का फैसला लेगी।

Anupama Upcoming Twist: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में इस बात का फैसला होने वाला है कि राही किस टीम को कॉम्पटिशन से बाहर करेगी। अनुपमा की टीम से जस्सी ने परफॉर्मेंस के दौरान गलती कर दी थी, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस के बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं माना गया। लेकिन डांस रानीज के बाद अनुज डांस एकेडमी ने कोई गलती नहीं की। लिहाजा जजों ने उन्हें यह पावर दी, कि वह किसी एक विरोधी टीम को अभी मुकाबले से बाहर कर सकती हैं।

राही को जज देंगे यह स्पेशल पावर राही की टीम को सोचने के लिए 5 मिनट का वक्त दिया गया। इस बीच ख्याति हमेशा की तरह अनुपमा पर गुस्सा निकालने पहुंच गईं। वसुंधरा कोठारी ने लीला को टॉन्ट मारे क्योंकि लगभग हार चुकी हैं, और जस्सी ने जाकर राही से एक मौका देने की विनती की। इस सबके बाद आया वो मौका जिसमें राही को यह चुनना है कि वह किस टीम को मुकाबले से बाहर करना चाहेगी। शो का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है और इसमें दिखाया गया है कि राही और अनुपमा साथ परफॉर्म कर रहे हैं।

राही के मन में घूम रहा होगा यह सवाल माना जा रहा है कि राही अपनी मां को एक और मौका देगी ताकि दुनिया को ऐसा ना लगे कि स्पेशल पावर की वजह से उसने अपनी मां को बाहर करवा दिया। राही अपनी मां को हराकर जीतना चाहती है ताकि दुनिया की नजर में यह साबित कर सके कि वह अपने हुनर के दम पर जीती है। इस परफॉर्मेंस को दर्शक खूब एन्जॉय करेंगे और इसके बाद स्टेज पर अनुपमा और राही की टीमों को एक साथ थड़े दिखाया गया है। प्रोमो में दिखाया गया है कि राही के सामने 2 गुब्बारे रखे जाते हैं, जिनमें से एक पर जोश अनलिमिटेड और एक पर डांस रानीज लिखा है।