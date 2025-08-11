Anupama Spoiler Alert in Hindi Raahi and Paakhi to Get Slapped Neckless Truth Unveils Anupama Spoiler: अनुपमा उतारेगी राही-पाखी का भूत, थप्पड़ पड़ेगा तो बताएंगी क्यों चुराया था हार, Tv Hindi News - Hindustan
Anupama Spoiler: अनुपमा उतारेगी राही-पाखी का भूत, थप्पड़ पड़ेगा तो बताएंगी क्यों चुराया था हार

Anupama Spoiler Alert: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में अनुपमा अपनी दोनों बेटियों को सबक सिखाएगी। उन्हें बदतमीजी की हद पार करते देख अनुपमा दोनों को थप्पड़ जड़ देगी।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 03:25 PM
Anupama Spoiler Alert: टीवी सीरियल अनुपमा के मंगलवार के एपिसोड में जबरदस्त एक्शन होगा। रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल के सोमवार के एपिसोड में इस राज से पर्दा उठ गया कि सरिता ताई ने हार नहीं चुराया था, बल्कि उसने तो डिब्बे में अपने भाई के हाथों कुछ और ही भिजवाया था। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि हार सरिता ताई ने नहीं चुराया तो किसने चुराया है? आखिर प्रार्थना का वो बेशकीमती हार गया कहां? इस सवाल का जवाब हमें अगले एपिसोड में मिलेगा।

पाखी बताएगी क्यों चुराया हार?

सीरियल के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि अनुपमा अपनी बेटी पाखी को बुरी तरह लताड़ेगी। क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि हार असल में पाखी ने ही गायब करवाया था। अनुपमा आवेग में कुछ भी फैसला लेने की बजाए अपनी बदतमीज बेटी से पूछेगी कि उसने ऐसा क्यों किया? लेकिन जो सच सामने आएगा उससे सभी के होश उड़ जाएंगे। पाखी कहेगी कि उसने ऐसा किया क्योंकि उसे ये लोग (डांस रानीज) पसंद नहीं हैं। पाखी गलती पर माफी मांगने की बजाए और ज्यादा बदतमीजी करने लगेगी।

पाखी को पड़ेगा जोरदार थप्पड़

अनुपमा का धैर्य जवाब दे जाएगा और वह पाखी को जोरदार थप्पड़ जड़ देगी। अनुपमा अपनी बेटी पाखी की बांह पकड़कर उसे ले जाकर जस्सी और सरिता ताई के पैरों में पटक देगी। वह पाखी से सबके सामने माफी मंगवाएगी और पाखी बेमन माफी मांगेगी भी, लेकिन असली चुनौती इसके बाद शुरू होगी। क्योंकि अनुपमा अपनी बेटी राही को भी सबके सामने घसीटते हुए लाएगी और सरिता ताई से माफी मांगने को कहेगी। लेकिन बदतमीजी और जिद के मामले में राही अपनी बहन पाखी से कहीं आगे है।

जिद पर अड़ेगी अनुपमा की बेटी

वह जिद पर अड़ जाएगी और डांस रानीज से माफी मांगने से साफ इनकार कर देगी। अनुपमा कहेगी कि आग भले ही पाखी ने लगाई है, लेकिन उसमें घी डालने का काम राही ने ही किया है। लेकिन राही हमेशा की तरह बदतमीजी की हद पार करती नजर आएगी। अब देखना यह होगा कि क्या अनुपमा से उसकी बेटी राही को भी थप्पड़ पड़ेगा? क्या वह माफी मांगेगी या फिर हमेशा की तरह अपनी मां को बेइज्जत करके जिद पर अड़ी रहेगी। ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब हमें अपकमिंग एपिसोड में मिलेंगे। शो के अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

