Anupama Spoiler: विदाई के वक्त शादी में पहुंचेगा पराग, पिता को देख ऐसा होगा प्रार्थना का रिएक्शन

Anupama Spoiler Alert: अनुपमा सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में हमें काफी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल सकता है। लेकिन पराग कोठारी की एंट्री यह भी बता रही है कि इसमें काफी सारा इमोशनल सीक्वेंस भी होगा।

Anupama Spoiler Alert in Hindi: टीवी सीरियल अनुपमा का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। शो के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि अंश और प्रार्थना की शादी हो जाएगी और पराग-ख्याति नहीं पहुंचेंगे। फाइनली वक्त विदाई का आएगा और लीला कहेगी कि चलो-चलो विदाई की रस्म का वक्त हो गया है। इस पर जस्सी चौंकेगी, क्योंकि प्रार्थना की शादी तो उसी घर में हो रही है जहां उसे विदा होकर आना था। तो लीला समझाएगी कि रस्म है तो करनी तो पड़ेगी।

विदाई के वक्त शादी में पहुंचेगा पराग लीला सभी को समझाएगी कि प्रार्थना इस घर से विदा होकर निकलेगी और फिर मोहल्ले में एक छोटा सा चक्कर लगाकर वापस इसी घर में आ जाएगी। सभी लोग बहुत इमोशनल होंगे और प्रार्थना की आंखें भी नम होंगी। लेकिन जैसे ही दुल्हन का जोड़ा पहने प्रार्थना घर से निकलेगी अनुपमा उसे रोकेगी और सामने से चले आ रहे एक शख्स की तरफ इशारा करेगी। यह शख्स कोई और नहीं प्रार्थना का पिता पराग कोठारी होगा। पराग की हालत बहुत खराब होगी। चेहरे पर मायूसी और आंखों में आंसू होंगे।