Spoiler: अनुपमा से क्या छिपा रही हैं ईशानी-पाखी? मुंबई जाने से पहले आएंगे कई बड़े ट्विस्ट

संक्षेप: Anupama Spoiler Alert: टीवी सीरियल अनुपमा का नया प्रोमो वीडियो कई ऐसे ट्विस्ट लेकर आने वाला है, देविका के बाद क्या पाखी भी किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है?

Anupama Upcoming Twist: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में डांस रानीज के मुंबई जाने की तैयारियां तेज हो जाएंगी। लीला और बापूजी मन बना चुके होंगे कि अब अनुपमा को उन्हें छोड़कर जाना ही है। लेकिन इस बीच कई ऐसी चीजें होंगी जो अनुपमा को इस बात का इशारा देंगी कि उसे अहमदाबाद में ही रुक जाना चाहिए। अनुपमा नोटिस करेगी कि पाखी की तबीयत बार-बार खराब हो रही है और ईशानी किसी वजह से लगातार फोन पर लगी रहती है।

क्या छिपा रही हैं ईशानी और पाखी! अनुपमा जब ईशानी को टोकने की कोशिश करेगी तो देविका उसे रोक देगी और कहेगी कि वो अपने काम से काम रखे। सभी को सुधारना और सही रास्ते पर लाना उसकी जिम्मेदारी नहीं है। अनुपमा जब पाखी से पूछेगी कि वो ठीक है तो वह सधा हुआ सा जवाब देगी। जब सभी कोठारी मेंशन जाने की तैयारी कर रहे होंगे तो ईशानी मना कर देगी और कहेगी कि उसका मन नहीं है। इस पर पाखी उस पर दबाव बनाएगी, क्योंकि वह अपनी बेटी को घर पर अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती है।