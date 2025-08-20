Anupama Spoiler: माही ने लगाया किसके नाम का सिंदूर? अनुपमा पर फूटेगा ख्याति का गुस्सा
Anupama Spoiler Alert: रुपाली गांगुली स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। अपकमिंग एपिसोड में माही की वजह से अंश-प्रार्थना की शादी में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने मिलेगा।
Anupama Upcoming Twist: रुपाली गांगुली स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। शो के लेटेस्ट एपिसोड में दिखाया गया कि ख्याति और वसुंधरा कोठारी हल्दी सेरिमनी में पहुंचकर तमाशा करने की कोशिश करेंगी। वो प्रार्थना को एक नोटिस देंगी जिसमें लिखा होगा कि बच्चे के जन्म के बाद वो उसे कोठारी परिवार को सौंप देंगी, लेकिन अनुपमा बीच में आ जाएगी और वसुंधरा कोठारी को करारा जवाब देगी। ख्याति और वसुंधरा को बैकफुट पर आना ही होगा।
अपकमिंग एपिसोड में आएगा ट्विस्ट
अब नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि अनुपमा वसुंधरा कोठारी से लौट जाने को कहेगी जब तक वह उन्हें रिश्तेदारों की तरह सम्मान दे रही है। अनुपमा जमीन पर पड़े कागजों को उठाकर वसुंधरा के हाथ में रख देगी और कहेगी, "कोई भी कागज का टुकड़ा मां की ममता पर भारी नहीं पड़ सकता, और उस मां ने अपने बच्चे की किस्मत में मेरे अंश का नाम लिख दिया है।" यह सब चल ही रहा होगा कि तभी कुछ बहुत अजीब हो जाएगा जिसकी वजह से मुद्दा बदल जाएगा।
माही को सजी देख भड़केगी ख्याति
बादशाह ऊपर से माही को खींचता हुआ नीचे लाएगा। माही के हाथों में चूड़िया होंगी, उसने सिंदूर लगाया होगा और सभी श्रंगार किए होंगे। माही को इस तरह सजी-धजी देखकर ख्याति आपा खो देगी। वह जाकर फौरन उसकी चूड़ियां उतारना और उसकी मांग से सिंदूर पोछना शुरू कर देगी अनुपमा जब ख्याति को रोकेगी तो वह उसे धक्का देकर दूर कर देगी और उस पर चिल्लाएगी, "मेरे मरे हुए बेटे की विधवा होकर यह सुहागनों वाला श्रंगार करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई?" ख्याति अनुपमा को खूब सुनाएगी।
अनुपमा पर फूटेगा ख्याति का गुस्सा
उसे फिर एक बार यही लगेगा कि माही ने जो कुछ किया है, उसके पीछे भी अनुपमा का ही हाथ है। ख्याति अनुपमा से कहेगी कि मेरी बहू को मोहरा बनाकर तुम मेरा दिल दुखाना चाह रही हो, शर्म के साथ-साथ अक्ल भी बेच खाई है क्या तुमने। अनुपमा समझ जाएगी कि ख्याति का दिल दुखा है और वह अभी बहुत तकलीफ में है, लेकिन क्या माही अपना सच कबूल करेगी, क्या वह बताएगी कि उसके दिल में क्या चल रहा है, क्या वह फिर एक बार अनुपमा की तरफ हो जाएगी। बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब हमें अगले एपिसोड में मिलेंगे।
