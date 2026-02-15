Hindustan Hindi News
Spoiler: अनुपमा से बदला निकालेगी कीर्ति? यूं करेगी सबके सामने उसे बेनकाब

Feb 15, 2026 02:57 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
Anupama Spoiler Alert: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के एपिसोड में कीर्ति का सच सबके सामने आएगा। अनुपमा ही कपिल की मदद करते हुए सबके सामने कीर्ति को बेपर्दा करेगी।

Anupamaa Spoiler Alert in Hindi: टीवी सीरियल अनुपमा का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा खुद बड़ी चालाकी से कीर्ति का सच सबके सामने लाएगा। इसके बाद कीर्ति की कोई चालाकी काम नहीं आएगी। वो शुरू में कोठारी परिवार को यह धमकी दे रही होगी कि वह पुलिस के सामने झूठी कहानी सुनाकर सबको फंसा देगी, लेकिन जब अनुपमा अपना पत्ता खोलेगी तो कीर्ति समेत सभी के होश उड़ जाएंगे। लेकिन क्या कीर्ति जेल जाएगी? जल्द ही इस सवाल का जवाब भी सभी को मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी में आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा।

अनुपमा यूं करेगी कीर्ति को बेनकाब

सीरियल के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि कीर्ति अचानक घर की लॉबी में आकर ऐसा हंगामा खड़ा करेगी कि माहौल ही बदल जाएगा। कीर्ति अपने सिर पर लगी चोट सबको दिखाते हुए कहेगी कि उसे कपिल ने पीटा है। पराग कोठारी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा और वह कपिल को वहां बुलाकर उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ देगा। कपिल एक बार फिर समाज के सामने खुद को अपमानित और बेसहारा महसूस करेगा। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अनुपमा लाएगी। अनुपमा सभी को एक वीडियो दिखाएगी जिसमें कीर्ति ने खुद ही अपने सिर पर टेबल लैंप पर यह चोट लगाई होगी।

क्या अनुपमा से बदला निकालेगी कीर्ति?

यह वीडियो देखकर कीर्ति के चेहरे का रंग उड़ जाएगा। वह समझ नहीं पाएगी कि अब खुद का बचाव कैसे करे। अनुपमा फिर एक बार ना सिर्फ अपने लिए बल्कि बाकी सभी कोठारी परिवार वालों की भी मुसीबत हल करने में कामयाब रहेगी। लेकिन क्या कीर्ति से पंगा लेकर अनुपमा ने खुद को ही मुसीबत में तो नहीं डाल लिया है? क्या कीर्ति अनुपमा से बदला लेने के लिए उस पर पलटवार करेगी? शो के लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar

परिचय और अनुभव

पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।


करियर का सफर

पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।


एंटरटेनमेंट और विजन

मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।


विशेषज्ञता

बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग

Anupamaa

