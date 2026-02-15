Spoiler: अनुपमा से बदला निकालेगी कीर्ति? यूं करेगी सबके सामने उसे बेनकाब
Anupama Spoiler Alert: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के एपिसोड में कीर्ति का सच सबके सामने आएगा। अनुपमा ही कपिल की मदद करते हुए सबके सामने कीर्ति को बेपर्दा करेगी।
Anupamaa Spoiler Alert in Hindi: टीवी सीरियल अनुपमा का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा खुद बड़ी चालाकी से कीर्ति का सच सबके सामने लाएगा। इसके बाद कीर्ति की कोई चालाकी काम नहीं आएगी। वो शुरू में कोठारी परिवार को यह धमकी दे रही होगी कि वह पुलिस के सामने झूठी कहानी सुनाकर सबको फंसा देगी, लेकिन जब अनुपमा अपना पत्ता खोलेगी तो कीर्ति समेत सभी के होश उड़ जाएंगे। लेकिन क्या कीर्ति जेल जाएगी? जल्द ही इस सवाल का जवाब भी सभी को मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी में आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा।
अनुपमा यूं करेगी कीर्ति को बेनकाब
सीरियल के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि कीर्ति अचानक घर की लॉबी में आकर ऐसा हंगामा खड़ा करेगी कि माहौल ही बदल जाएगा। कीर्ति अपने सिर पर लगी चोट सबको दिखाते हुए कहेगी कि उसे कपिल ने पीटा है। पराग कोठारी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा और वह कपिल को वहां बुलाकर उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ देगा। कपिल एक बार फिर समाज के सामने खुद को अपमानित और बेसहारा महसूस करेगा। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अनुपमा लाएगी। अनुपमा सभी को एक वीडियो दिखाएगी जिसमें कीर्ति ने खुद ही अपने सिर पर टेबल लैंप पर यह चोट लगाई होगी।
क्या अनुपमा से बदला निकालेगी कीर्ति?
यह वीडियो देखकर कीर्ति के चेहरे का रंग उड़ जाएगा। वह समझ नहीं पाएगी कि अब खुद का बचाव कैसे करे। अनुपमा फिर एक बार ना सिर्फ अपने लिए बल्कि बाकी सभी कोठारी परिवार वालों की भी मुसीबत हल करने में कामयाब रहेगी। लेकिन क्या कीर्ति से पंगा लेकर अनुपमा ने खुद को ही मुसीबत में तो नहीं डाल लिया है? क्या कीर्ति अनुपमा से बदला लेने के लिए उस पर पलटवार करेगी? शो के लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।
