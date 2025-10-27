Spoiler: अनुपमा के आगे हाथ जोड़ेंगी पाखी-किंजल, बहू को घर से निकालेगा कोठारी परिवार

संक्षेप: Anupama Spoiler Alert: शाह परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और फिर एक बार सभी अनुपमा की आव-भगत करने में लगे हैं, लेकिन क्या इस बार अनुपमा सबकी मदद करने के लिए रुकेगी?

Anupama Upcoming Twist: अनुपमा सीरियल का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। सोमवार के एपिसोड में आप देखेंगे कि परी अपने पति राजा और ईशानी के अफेयर की पोल खोल देगी। इसके बाद कोठारी और शाह परिवार में हड़कंप मच जाएगा। लेकिन अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा फिर एक बार धर्मसंकट में होगी कि रुके या फिर मुंबई चली जाए। एक तरफ प्रार्थना उससे पहले ही कह चुकी है कि वो रुक जाए, अब पाखी भी अपनी मां से रुकने की विनती करेगी और माही और बाकी लोग भी उसकी मदद मांगेंगे।

अनुपमा के आगे हाथ जोड़ेंगी पाखी-किंजल ऐसे में अनुपमा क्या फैसला लेगी? यह तो अपकमिंग एपिसोड में ही पता चलेगा। संभावना इस बात की जताई जा रही है कि यह मामला संभालने तक अनुपमा अहमदाबाद में ही रुक जाने का फैसला लेगी। शो का जो नया प्रोमो वीडियो जारी किया गया है उसमें दिखाया गया है कि अनुपमा घर की बिगड़ती परिस्थितियों के बावजूद जाने का तय करेगी। गाड़ी दरवाजे पर ही खड़ी होगी और परी और पाखी समेत कई लोग अनुपमा से रुक जाने की जिद कर रहे होंगे। लेकिन आखिरी फैसला अनुपमा के ही हाथ में होगा।

गौतम के बहकावे में आ जाएगा पराग दरअसल पाखी जानता है कि उसकी बेटी ईशानी की यहां पर पूरी-पूरी गलती है और अगर उसे कोई बचा सकता है तो उसकी मां ही बचा सकती है। वहीं दूसरी तरफ किंजल को पता है कि उसकी बेटी परी इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल में है। लेकिन यह मुश्किल कितनी बड़ी होने वाली है इसका अंदाजा अनुपमा को नहीं है। क्योंकि उधर कोठारी मेंशन में पराग कोठारी अपनी मां और गौतम गांधी के बहकावे में आकर यह फैसला सुना देगा कि जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में अनुपमा को बताने की कोई जरूरत नहीं है।