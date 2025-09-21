Anupama Spoiler Alert in Hindi Khyati Goes Frustrated and Stops Her in Way Anupama Spoiler: अनुपमा को बीच राह में रोकेगी ख्याति, लीला और जस्सी के बीच होगा झगड़ा, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीAnupama Spoiler Alert in Hindi Khyati Goes Frustrated and Stops Her in Way

Anupama Spoiler: अनुपमा को बीच राह में रोकेगी ख्याति, लीला और जस्सी के बीच होगा झगड़ा

Anupama Spoiler Alert: अनुपमा की अच्छाई देखकर ख्याति का गुस्सा और उसकी खिसियाहट बढ़ती चली जाएगी। वह देखेगी कि अब उसे यह बात मन ही मन कचोटने लगी है कि अनु उसका सच किसी को नहीं बता रही है।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSun, 21 Sep 2025 12:34 PM
share Share
Follow Us on
Anupama Spoiler: अनुपमा को बीच राह में रोकेगी ख्याति, लीला और जस्सी के बीच होगा झगड़ा

Anupama Upcoming Twist: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि राही अपनी मां का शुक्रिया अदा करेगी। वह कहेगी कि मेरे और आपके बीच जो है, वो तो हमेशा रहेगा, लेकिन आज आपकी वजह से गौतम इस घर से चला गया। कोठारी परिवार में पॉजिटिविटी और खुशी का माहौल होगा, लेकिन इसमें भी ख्याति और वसुंधरा कोठारी मुंह लटकाए आंखें तरेर रही होंगी। उधर कृष्ण कुंज में लीला और जस्सी के बीच बहस हो जाएगी।

लीला और जसप्रीत के बीच होगी बहस

दरअसल लीला कह रही होगी कि वह अनुपमा को यहीं इसी घर में रोकना चाहती है, लेकिन जस्सी कहेगी कि वह इस घर से चली गई थी, क्योंकि यह घर कभी उसकी कद्र नहीं कर पाया। दोनों के बीच बहस बढ़ेगी तो देविका आकर झगड़ा शांत करवाएगी और कहेगी कि अनुपमा यहां रहेगी या फिर मुंबई जाएगी इस बात का फैसला अनुपमा ही करेगी। अनुपमा ने कोठारी निवास में सारे तमाशे के बावजूद ख्याति का सच किसी को नहीं बताया होगा, और यह बात ख्याति को परेशान करने लगेगी।

बीच रास्ते में अनुपमा को रोकेगी ख्याति

रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि अनुपमा जब ऑटो से कहीं जा रही होगी तभी ऑटो वाला अचानक ब्रेक लगाएगा। अनुपमा देखेगी कि ऑटो के ठीक सामने ख्याति खड़ी हुई है। अनुपमा उतरकर ख्याति के पास जाएगी और पूछेगी कि आप यहां बीच सड़क पर ऐसे क्यों? तो ख्याति कहेगी- जवाब मांगने आई हूं? जब अनुपमा पूछेगी कि किस सवाल का तो वह कहेगी- यही कि आप महान क्यों बन रही हैं?

चरम पर पहुंचेगी ख्याति की खिसियाहट

ख्याति पूछेगी, "आपने मेरे परिवार को क्यों नहीं बताया कि मैंने ही आपके ड्रॉप्स बदले थे?" इस पर अनुपमा कहेगी कि मुझे किसी को कुछ नहीं बताना है। ख्याति की खिसियाहट बढ़ती चली जाएगी और वह बौखलाने लगेगी। वह अनुपमा से कहेगी, "क्यों नहीं बताना है? आपको तो सबके सामने मुझे बेइज्जत करना चाहिए। तो फिर आप यह अच्छाई का नाटक क्यों कर रही हैं? क्यों नहीं बताया... चुप क्यों हैं आप बोलिए।" अनुपमा इस तरह परेशान होती ख्याति को देखती रहेगी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं देगी।

Anupama

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।