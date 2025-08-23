Anupama Spoiler: शादी में फिर एक होंगी राही-अनुपमा? जूता चुराई को लेकर होगी महाभारत
Anupama Spoiler Alert: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में एक बड़ा हादसा होने वाला होगा जब आखिरी वक्त पर राही सब कुछ संभाल लेगी। लेकिन क्या इससे राही और अनुपमा के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा?
अनुपमा सीरियल का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल में आगे आप देखेंगे कि शादी के दौरान जूता चुराई की रस्म को लेकर महाभारत हो जाएगी। शनिवार के एपिसोड में दिखाया गया था कि राही, माही और परी जब अंश के जूते ढूंढ रही होंगी तो उन्हें पता चलेगा कि अंश के जूते असल में जस्सी और भारती ने पहले ही चुरा लिए हैं। लेकिन अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि जूते जस्सी के पास से भी गायब हो जाएंगे।
जूता चुराई नहीं, होगा युद्ध
अब जूते ना तो जस्सी के पास हैं और ना ही राही के पास। क्योंकि जूता चुराई की रस्म को दोनों ही टीम की लड़कियों ने इज्जत का सवाल बना लिया है, ऐसे में दोनों बड़ी बेचैनी से जूते तलाश रही होंगी, तभी पता चलेगा कि जूते तो असल में मामाजी पहन कर घूम रहे हैं। सभी लोग मामाजी पर टूट पड़ेंगे और उन्हें उठाकर हवा में उठा देंगे। लेकिन अंश से जूते असल में किसे मिलेंगे यह अपकमिंग एपिसोड में पता चलेगा। इतना तय है कि अपकमिंग एपिसोड में दर्शकों को काफी मस्ती देखने को मिलेगी।
जिंदा जलने से बचेगी अनु
इसके अलावा नाच गाने और रस्मों रिवाज के दौरान कुछ ऐसा होगा कि दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान खिंच जाएगी। दरअसल अनुपमा जिस वक्त आरती के लिए थाली तैयार कर रही होगी तब उसका पल्लू थाली पर चलते दीपक पर गिर पड़ेगा और आग लग जाएगी। राही जब अपनी मां का जलता हुआ पल्लू देखेगी तो उससे रहा नहीं जाएगा और वह अपनी मां की तरफ दौड़ पड़ेगी। वह अपनी मां को बचाएगी और उसे गले लगा लेगी। राही अपनी मां से कहेगी कि आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता।
क्या नफरत भुला देगी राही?
अनुपमा भी अपनी बेटी से कुछ पलों का प्यार पाकर खुश हो जाएगी, लेकिन क्या वाकई राही अपनी मां के खोने के हालात बने देखकर उससे नफरत को भुला चुकी है? ऐसे पहले भी कई बार स्थितियां बन चुकी हैं। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या वाकई राही अपनी मां को माफ कर चुकी है या फिर हमेशा की तरह कुछ पल के बाद उसे अपनी नफरत और बाकी चीजें याद आएंगी और वो अपनी मां को धक्का दे देगी। शो के अपकमिंग एपिसोड के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।
