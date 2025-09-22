Anupama Spoiler: अनुपमा के घर में हुई घुसपैठ, किंजल को किडनैप करेगा गौतम!
Anupama Spoiler Alert: अनुपमा से बदला निकालने के लिए गौतम गांधी अब उसके परिवार पर हाथ डालेगा। माना जा रहा है कि किंजल को बचाने के लिए अब अनुपमा को अहमदाबाद में ही रुकना होगा।
अनुपमा ने अपने बेटे तोषू के साथ-साथ गौतम गांधी को भी जमकर पीटा और उसका सच सबके सामने ला दिया। पराग कोठारी और अनिल समेत परिवार के सभी लोग इस बात से बहुत खुश थे, लेकिन वसुंधरा कोठारी मायूस हैं। वसुंधरा कोठारी ने तो यह तक कह दिया कि वह किसी भी सूरत में अपने जमाई जी को वापस लाएंगी और यह परिवार बिखरने नहीं देंगी। इस पर राही ने उन्हें समझाया कि ऐसा करने पर वह अपने बेटे पराग को खो देंगी। इधर यह सब चल रहा है और उधर गौतम अनुपमा से बदला लेने निकल पड़ा है।
अनुपमा के घर में हुई घुसपैठ
रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि किंजल जब देर रात घर में कुछ काम कर रही होगी तभी उसे किसी की आहट महसूस होगी। वह पलटकर देखेगी तो कोई नहीं होगा। फिर थोड़ी देर बाद उसे ऐसा लगेगा कि खिड़की के उस तरफ से कोई परछाई गुजरी है। किंजल के दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी और दूसरी तरफ अनुपमा को भी याद आएगा कि गौतम गांधी ने उसको क्या धमकी दी थी। उसका ध्यान फौरन किंजल की तरफ जाएगा।
किंजल को किडनैप करेगा गौतम
अनुपमा किंजल के कमरे की तरफ दौड़ेगी तो उसे बाहर खिड़की के पास किसी की परछाई नजर आएगी। वह डरती हुई आगे बढ़ेगी। अब सवाल यह है कि क्या गौतम अपना बदला लेने आया है या फिर यह कोई और है? फैन थ्योरीज की मानें तो गौतम अपना बदला अनुपमा से निकालने के लिए किंजल को किडनैप कर लेगा। क्योंकि वह जानता है कि अनुपमा अपने आप को लेकर उतनी परेशान नहीं होती है जितनी वह अपने परिवार के लिए हो जाती है। इसी वजह से अब अनुपमा को अहमदाबाद में रुकना पड़ जाएगा।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।