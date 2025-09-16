Anupama Spoiler: गौतम को गिरा-गिराकर मारेगी अनुपमा, बेटे तोषू और बेटी राही का भी करेगी हिसाब

Anupama Spoiler Alert: अनुपमा उतारेगी अपने बेटे और बेटी समेत गौतम गांधी का भी भूत। मेकर्स ने शो का नया प्रोमो जारी किया है, जिसमें अपकमिंग ट्विस्ट दिखाए गए हैं।

Anupama Spoiler Alert in Hindi: टीवी सीरियल अनुपमा का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। गणपति विसर्जन वाले एपिसोड में दर्शकों को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा। क्योंकि अनुपमा तोषू के साथ-साथ गौतम और अपनी बेटी राही का भी भूत उतारेगी। पिछले प्रोमो वीडियो में दिखाया गया था कि गणपति विसर्जन के वक्त तोषू को वो गुंडे पकड़ लेंगे जिनका पैसा उसकी वजह से डूब गया था। तोषू की जब पिटाई होगी तो वह भागा हुआ अपनी मां के पास जाएगा और उसके पैरों में गिरकर उससे माफी मांगेगा।

तोषू को ढोल वाले डंडे से पीटेगी अनुपमा अनुपमा समझ जाएगी कि उसके बेटे ने फिर से कोई बड़ी गड़बड़ कर दी है। लेकिन इसके आगे क्या होगा वो नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है। मेकर्स ने शो का नया स्पॉयलर जारी किया है जिसमें अनुपमा अपने बेटे तोषू को ढोल पीटने वाले डंडे से पीटेगी। अपनी पत्नी और बेटी के सामने तोषू खूब पिटेगा, सभी के सामने उसे पीट-पीटकर अनुपमा उसकी हालत बुरी कर देगी। उसे इस बात का गुस्सा होगा कि उसका नालायक बेटा हर बार पैसों के लालच में कुछ ऐसी गड़बड़ कर देता है जिसे उसे या किसी और को संभालना पड़ता है।

गौतम को गिरा-गिराकर मारेगी अनुपमा प्रोमो में आगे दिखाया गया है कि तोषू के बाद अनुपमा गौतम गांधी का हिसाब करेगी, जिसकी वजह से वह कॉम्पटिशन हारते-हारते बची थी। अनुपमा एक बड़ा सा डंडा उठाकर गौतम गांधी के पैर पर दे मारेगी। प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि वसुंधरा कोठारी बेचारी अपने जमाई जी को बचाने की कोशिश करेंगी लेकिन पराग और बाकी कोई भी उनका साथ नहीं देगा और गौतम गांधी को अनुपमा जमीन पर गिरा-गिराकर मारेगी। बता दें कि एक क्लिप सामने आएगा जिसके बाद गौतम की सारी करतूतें सामने आ जाएंगी।