Spoiler Alert: अनुपमा में आएगा यह धमाकेदार ट्विस्ट, दिग्विजय को याद आएगी बेटी की ये बात!
Anupama Spoiler Alert: अनुपमा सीरियल की कहानी में एक दमदार ट्विस्ट आने जा रहा है। दिग्विजय को पहली बार यह अहसास होगा कि वह बहुत बड़ी गलती कर रहा है।
Anupama Spoiler Alert in Hindi: टीवी सीरियल अनुपमा का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि जया जब सावी विला में परियों वाले कपड़े पहनकर बहुत खुश होगी और फुदकती फिर रही होगी, तब अचानक दिग्विजय फ्लैशबैक में चला जाएगा। उसे अपनी बेटी की यादें ताजा हो जाएंगी जब वो भी परियों वाली ड्रेस पहनकर बहुत खुश होती थी और वह खुशी से उसे गले लगा लिया करता। दिग्विजय यादों में खो जाएगा और उसे लगेगा जैसे उसकी की बेटी सावी उसके सामने खड़ी हुई है। वह जाकर जया को गले लगा लेगा, लेकिन कुछ ही पल बाद जया की आवाज सुनकर उसे अहसास होगा कि यह सब भ्रम है।
दिग्विजय को दिखेगी जया में बेटी की झलक
वह उठेगा और वहां से चुपचाप चला जाएगा। उसे याद आएगा कि उसकी बेटी सावी ने मरने से पहले उससे कहा था कि मुझे तो लगता है कि तितली बनकर मैं आपके पास ही वापस आ जाऊंगी, अगर मर भी गई तो। दिग्विजय सोच में पड़ जाएगा। फैन थ्योरीज की मानें तो दिग्विजय जया को अपनी ही बेटी की उस घर में वापसी मान लेगा और उसके साथ वक्त के साथ उसका लगाव बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अनुपमा और देविका की जिंदगी में इसके क्या नतीजे सामने आएंगे? यह तो वक्त ही बताएगा। प्रोमो वीडियो में एक और अपकमिंग ट्विस्ट दिखाया गया है।
अनुपमा के हाथ से फिर छिनेगा काम
स्पॉयलर वीडियो में दिखाया गया है कि अनुपमा जब उस औरत के घर पहुंचेगी जहां उसे काम मिला था, तो वह सन्न रह जाएगी। उसे पता चलेगा कि उस औरत ने उसे काम से निकाल दिया है। अनुपमा हैरत में पड़ जाएगी और वजह पूछेगी तो उसे एक जानी पहचानी आाज पीछे से सुनाई पड़ेगी। यह आवाज पॉल की ही होगी, जिसने उस औरत के कान भरकर उसे भड़काया है और नतीजा यह हुआ है कि अनुपमा के साथ से पहले छत गई और अब काम। देखना यह होगा कि अब अनुपमा अपना गुजारा चलाने के लिए क्या करेगी।
दिग्विजय ही देगा अनुपमा को काम
सोशल मीडिया पर फैंस कयास लगा रहे हैं कि अब दिग्विजय ही अनुपमा को काम देगा और जया की भी देखभाल करेगा। लेकिन क्या वक्त के साथ दिग्विजय का खड़ूस रवैया बदलेगा? या फिर उसकी कहानी में अभी और भी कई पन्ने खुलने बाकी हैं। शो के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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