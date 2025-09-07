Anupama Spoiler Alert in Hindi Devika Health Checkup Report Got by Anu Spoiler: अनुपमा को मिलेगी देविका की टेस्ट रिपोर्ट, फिनाले से पहले आएगा यह शॉकिंग ट्विस्ट, Tv Hindi News - Hindustan
Anupama Spoiler Alert: टीवी सीरियल अनुपमा में आगे देविका की जब तबीयत बिगड़ेगी तो अनुपमा को शक होगा। बाद में उसे उसकी हेल्थ चेकअप रिपोर्ट मिल जाएगी।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 01:26 PM
Anupama Upcoming Twist: टीवी सीरियल अनुपमा का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि कॉम्पटिशन के फिनाले राउंड में डांस रानीज और अनुज डांस एकेडमी की टक्कर से पिछली रात देविका और अनुपमा रात को अकेली बैठी एक दूसरे से बात कर रही होंगी। देविका अपनी दोस्त अनुपमा का हाथ थामकर उससे पूछेगी कि क्या तय किया है? यहां रुकेगी अहमदाबाद में या फिर मुंबई वापस जाएगी? अनुपमा उसे सरप्राइज देने की बात कहेगी।

देविका देगी अनुपमा को सरप्राइज

इस पर देविका उससे कहेगी कि सरप्राइज तू बाद में देना, क्योंकि अब मैं सरप्राइज देने वाली हूं। अनुपमा पूछेगी कि क्या सरप्राइज है बता? इस पर देविका कुछ बोलने की कोशिश करेगी, लेकिन जब नहीं बोल पाएगी तो अचानक उठ खड़ी होगी। इस पर उसका सिर चकरा जाएगा और वह जहां की तहां खड़ी रह जाएगी। इस पर अनुपमा उसे संभालेगी और घबरा जाएगी।

अनुपमा को मिलेगी टेस्ट रिपोर्ट

अनुपमा अपनी दोस्त देविका से कहेगी, "क्या हुआ? तू मुझे डरा रही है देविका।" वहां से जाने से पहले देविका अपनी दोस्त अनुपमा से कहेगी, "अनु मुझसे एक वादा कर, आखिरी सांस तक जीना मत छोड़ना। आखिरी दिन तक तेरी डायरी भरी होनी चाहिए।" यह कहते हुए देविका उसे एक डायरी और बैग देकर चली जाएगी। यह देविका का ही बैग होगा। जब अनुपमा यह बैग टटोलेगी तो इसमें उसे एक हेल्थ चेकअप रिपोर्ट मिलेगी।

अपकमिंग एपिसोड में आएगा ट्विस्ट

अनुपमा यह टेस्ट रिपोर्ट निकालते हुए थोड़ी हैरान होगी और इसे खोलकर पढ़ने जा रही होगी, लेकिन तभी देविका अचानक आकर उससे यह टेस्ट रिपोर्ट छीन लेगी। माना यह जा रहा है कि अनुपमा यह रिपोर्ट तो नहीं पढ़ पाएगी, लेकिन देविका को भावुक देखकर उसे शक हो जाएगा। फिर आखिर देविका ही अनुपमा को सारी बात बता देगी। सीरियल में आगे क्या होगा? जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

