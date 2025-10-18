Spoiler: अनुपमा लगा लेगी मौत को गले, लेकिन राही की बचा लेगी जान, शो में होगी एक नए शख्स की एंट्री!

संक्षेप: Anupama Spoiler Alert: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में एक नई एंट्री होगी। राही तो बच जाएगी, लेकिन उसकी मां फंसी रह जाएगी। अब गुफा से अंदर फंसी अनुपमा को कौन बचाएगा।

Anupama Upcoming Twist: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में एक नए किरदार की एंट्री होगी। शो का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है जिसमें दिखाया गया है कि अनुपमा अपनी बेटी राही को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल देगी। राही किसी तरह अपना पैर तो पत्थर के नीचे से निकाल लेगी, लेकिन फिर जब रस्सी के सहारे दोनों उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होंगे तब राही वाला हिस्सा नीचे जाने लगेगा।

राही-अनुपमा में कौन बचेगा? क्योंकि ऊपर बंधा हुआ पत्थर राही की तरफ खिसक जाएगा। अनुपमा समझ जाएगी कि यह रस्सी पत्थर की वजह से एक ही इंसान का वजन ले पाएगा। सुरंग में पानी भरता देख अनुपमा अपनी बेटी राही को बचाने का फैसला करेगी। वह रस्सी छोड़ देगी और राही ऊपर आने लगेगी। वह अपनी मां को जोर से आवाज देगी, लेकिन अनुपमा अपनी बेटी से बाहर निकलने को कहेगी। वह समझ जाएगी कि तेजी से पानी भरता जा रहा है और अगर उसकी बेटी वक्त रहते बाहर नहीं निकली तो उसकी जान जा सकती है।

यूं बेटी को बचा लेगी अनुपमा अनुपमा अपनी बेटी को लालच देगी कि तू ऊपर जाकर किसी को मेरी मदद के लिए बुला लेना। राही जल्दी करेगी और किसी तरह जोर लगाकर रस्सी के सहारे ऊपर आ जाएगी, लेकिन ठीक उसी वक्त वो विशाल पत्थर उस तहखाने के ऊपर आकर लग जाएगा। राही बहुत जोर लगाएगी, लेकिन यह पत्थर नहीं हटा पाएगी। अंदर अनुपमा अपने पति को याद करने लगेगी, क्योंकि उसे लगेगा कि उसकी मौत तय है। लेकिन तभी एक चमत्कार होगा, ऊपर राही की मदद के लिए एक शख्स आएगा।