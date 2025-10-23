Hindustan Hindi News
Spoiler Alert: मुंबई जाते-जाते रुक जाएगी अनुपमा, गोवर्धन पूजा में खुलेगी माही की पोल

संक्षेप: Anupama Spoiler Alert: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि गोवर्धन पूजा के दौरान कुछ ऐसा होगा कि माही की पोल खुल जाएगी और फिर अनुपमा लेगी एक जरूरी फैसला।

Thu, 23 Oct 2025 01:38 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
Anupama Upcoming Twist: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में अनुपमा को वो वजह मिलेगी, जिसके चलते उसे अहमदाबाद में ही रुकना पड़ेगा। बीते कुछ हफ्तों से लगातार यह सवाल खड़ा हुआ था कि डांस कॉम्पटिशन खत्म होने और गर्ल्स ट्रिप से लौटने के बाद क्या अनुपमा वापस मुंबई जाएगी या फिर यहीं अहमदाबाद में रह जाएगी। अब नए प्रोमो वीडियो के बाद दर्शकों को इस सवाल का जवाब मिल चुका है। अनुपमा को अपनी एक और बेटी को बचाने के लिए कृष्ण कुंज में ही रुकना होगा।

मुंबई जाते-जाते रुक जाएगी अनुपमा

गुरुवार के एपिसोड की आखिर में मेकर्स गोवर्धन वाले एपिसोड का प्रोमो वीडियो जारी करेंगे जिसमें दिखाया जाएगा कि कोठारी और शाह परिवार एक साथ मिलकर गोवर्धन पूजा करेंगे। लेकिन क्योंकि अनुपमा तय कर चुकी है कि वो मुंबई जाएगी और उसके बाद विदेश भी जाएगी जहां उसे डांस सीखने और सिखाने का मौका मिला है, तो ऐसे में वसुंधरा उसे शुभकामनाएं देगी और खैर मनाएगी कि उसका अब अनुपमा से पीछा छूट जाएगा। लेकिन जाते-जाते अनुपमा कहेगी कि उसके बच्चों को जब भी उसकी जरूरत होगी, वो लौटेगी।

गोवर्धन पूजा में खुलेगी माही की पोल

लेकिन गोवर्धन पूजा के दौरान वो नोटिस करेगी कि माही बार-बार गौतम का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही है। अनुपमा को यह बात थोड़ी अपटपटी लगेगी, वो खुद को समझाने की कोशिश करेगी कि शायद उसे ही गलतफहमी हो रही है। लेकिन फिर कुछ ही देर बाद वो देखेगी कि माही गौतम के हाथ से पानी पीकर अपना व्रत तोड़ रही है। अनुपमा हैरान रह जाएगी। उसके ठीक पीछे खड़ी प्रार्थना तब उसे समझाएगी कि आपको जितनी नजर आ रही है बात उससे कहीं आगे बढ़ चुकी है।

लेखक के बारे में

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
