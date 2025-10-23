Spoiler Alert: मुंबई जाते-जाते रुक जाएगी अनुपमा, गोवर्धन पूजा में खुलेगी माही की पोल

संक्षेप: Anupama Spoiler Alert: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि गोवर्धन पूजा के दौरान कुछ ऐसा होगा कि माही की पोल खुल जाएगी और फिर अनुपमा लेगी एक जरूरी फैसला।

Anupama Upcoming Twist: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में अनुपमा को वो वजह मिलेगी, जिसके चलते उसे अहमदाबाद में ही रुकना पड़ेगा। बीते कुछ हफ्तों से लगातार यह सवाल खड़ा हुआ था कि डांस कॉम्पटिशन खत्म होने और गर्ल्स ट्रिप से लौटने के बाद क्या अनुपमा वापस मुंबई जाएगी या फिर यहीं अहमदाबाद में रह जाएगी। अब नए प्रोमो वीडियो के बाद दर्शकों को इस सवाल का जवाब मिल चुका है। अनुपमा को अपनी एक और बेटी को बचाने के लिए कृष्ण कुंज में ही रुकना होगा।

मुंबई जाते-जाते रुक जाएगी अनुपमा गुरुवार के एपिसोड की आखिर में मेकर्स गोवर्धन वाले एपिसोड का प्रोमो वीडियो जारी करेंगे जिसमें दिखाया जाएगा कि कोठारी और शाह परिवार एक साथ मिलकर गोवर्धन पूजा करेंगे। लेकिन क्योंकि अनुपमा तय कर चुकी है कि वो मुंबई जाएगी और उसके बाद विदेश भी जाएगी जहां उसे डांस सीखने और सिखाने का मौका मिला है, तो ऐसे में वसुंधरा उसे शुभकामनाएं देगी और खैर मनाएगी कि उसका अब अनुपमा से पीछा छूट जाएगा। लेकिन जाते-जाते अनुपमा कहेगी कि उसके बच्चों को जब भी उसकी जरूरत होगी, वो लौटेगी।