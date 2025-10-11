Anupama Spoiler Alert in Hindi Anu to Show Kali Avatar Pregnant Prarthna and Khyati Life in Risk Anupama Spoiler: अनुपमा दिखाएगी अपना काली अवतार, खतरे में प्रेग्नेंट प्रार्थना और ख्याति की जान, Tv Hindi News - Hindustan
Anupama Spoiler Alert: टीवी सीरियल अनुपमा का अपकमिंग का एपिसोश प्रकाश भाऊ और उसके बेटे सोनू के कर्मों की सजा के नाम रहेगा। क्योंकि अनुपमा ने कर दिया है खुलकर जंग का ऐलान। 

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSat, 11 Oct 2025 01:53 PM
Anupama Spoiler: अनुपमा दिखाएगी अपना काली अवतार, खतरे में प्रेग्नेंट प्रार्थना और ख्याति की जान

अनुपमा सीरियल का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि भाऊ अपने बेटे सोनू को बचाने के लिए अपनी औकात दिखाना शुरू कर देगा। क्योंकि बातों-बातों में अनुपमा के मुंह से यह बात निकल जाएगी कि उसे उस लड़की से सब पता चल चुका है, तो ऐसे में भाऊ एक तरफ अनुपमा और दूसरी तरफ उस लड़की को निशाना बनाने का तय करेगा। नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि ख्याति और प्रार्थना उस लड़की के घर पर होंगी जब कुछ लोग सिर पर टोकरी लिए वहां पहुंचेंगे।

खतरे में प्रेग्नेंट प्रार्थना और ख्याति

ये लोग दरवाजा खोलने पर कहेंगे कि सरिता ताई को ताजी सब्जियां देने आए हैं। लेकिन पीछे ही छिपी लड़की जोर से चिल्लाएगी कि दरवाजा बंद करो, ये भाऊ के आदमी हैं। प्रार्थना और ख्याति अपना पूरा जोर लगा देंगी लेकिन वो इन हट्टे-कट्टे मुछटंडों से नहीं जीत पाएंगी। भाऊ के आदमी दरवाजा तोड़ देंगे। अब ख्याति ही नहीं, प्रेग्नेंट प्रार्थना और वो लड़की भी खतरे में है। उधर जब राही को इस बारे में पता चलेगा तो वह अपनी मां को मदद के लिए आवाज देगी। अनुपमा फौरन एक लाठी उठाएगी और घर की तरफ दौड़ेगी।

भाऊ के गुंडों को खूब पीटेगी अनुपमा

वह समय रहते घर पहुंच जाएगी और भाऊ के गुंडों की जमकर धुनाई करेगी, वह दरवाजे पर भाऊ की गाड़ी खड़ी देखेगी जिसमें सोनू भी बैठा होगा। वह गाड़ी की तरफ दौड़ेगी, लेकिन तब तक भाऊ वहां से निकल जाएगा। जहां भाऊ अपने बेटे सोनू को बचाने के लिए गिरिजा और अनुपमा को मार डालना चाहता है, वहीं अनुपमा का यह रौद्र रूप देखकर वह थोड़ा डर जाएगा। अनुपमा कहेगी कि इस दशहरे पर एक नहीं बल्कि कई रावणों का दहन होगा। देखना यह होगा कि अनुपमा की यह लड़ाई कितनी मुश्किल होने वाली है।

Anupama

