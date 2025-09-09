Anupama Spoiler: चोटिल होकर बेहोश हो जाएगी अनुपमा, फिनाले में गौतम गांधी चलेगा घटिया चाल

Anupama Spoiler Alert in Hindi: फिनाले राउंड में दर्शक राही और अनुपमा की टक्कर देखने का इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन गौतम गांधी कुछ ऐसा करेगा कि यह कॉम्पटिशन हो ही नहीं पाएगा।

Anupama Upcoming Twist: अनुपमा और राही की टीम जब स्टेज पर परफॉर्म कर रही होंगी तो इस दौरान ऑडियंस में बैठी प्रार्थना की नजर पूरे वक्त गौतम गांधी पर होगी। वह अपने पति अंश से कहेगी कि यह आदमी यहां मौजूद है तो इसका मतलब है कि इसके दिमाग में कुछ ना कुछ खुराफात चल रही होगी। प्रार्थना कहेगी कि यह इंसान कुत्ते की दुम है। इसी बीच गौतम अपनी चाल चलेगा और क्रू के किसी गरीब लड़के को कुछ पैसे पकड़ाकर उसे अपना प्लान समझा देगा।

गौतम की चाल में फंस जाएगी अनुपमा होगा यह कि गौतम अनुपमा को किसी के जरिए यह मैसेज भिजवाएगा कि राही ने उसे स्टोर रूम में बुलाया है। अनुपमा जब अपनी बेटी को ढूंढती हुई बाहर पहुंचेगी तो सफाई कर रहे शख्स से राही के बारे में पूछेगी। वो कहेगा कि उसने राही को स्टोर रूम में जाते देखा था। अनुपमा जैसे ही स्टोर रूम में जाएगी दरवाजा बाहर से बंद कर दिया जाएगा। रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल में इस ट्विस्ट की वजह से दर्शकों की धड़कनें बढ़ने वाली हैं।

स्टोर रूम में लॉक हो जाएगी अनुपमा टीआरपी लिस्ट में लगातार टॉप पर बने हुए सीरियल अनुपमा के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि अनुपमा की गैरमौजूदगी वहां मौजूद सभी लोगों को परेशान कर देगी। जजों के साथ-साथ ऑडियंस, दोनों परिवारों के लोग और राही भी परेशान होने लगेगी। उधर अनुपमा को भी इस बात का अहसास होगा कि अगर वह नहीं पहुंची तो उसकी टीम कॉम्पटिशन हार जाएगी। वह इस कमरे से निकलने की भरसक कोशिश करेगी लेकिन ऑटोमेटिक डोर लोक होगा।