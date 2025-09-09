Anupama Spoiler Alert in Hindi Anu to Get Injured in Finale Competition Anupama Spoiler: चोटिल होकर बेहोश हो जाएगी अनुपमा, फिनाले में गौतम गांधी चलेगा घटिया चाल, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीAnupama Spoiler Alert in Hindi Anu to Get Injured in Finale Competition

Anupama Spoiler: चोटिल होकर बेहोश हो जाएगी अनुपमा, फिनाले में गौतम गांधी चलेगा घटिया चाल

Anupama Spoiler Alert in Hindi: फिनाले राउंड में दर्शक राही और अनुपमा की टक्कर देखने का इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन गौतम गांधी कुछ ऐसा करेगा कि यह कॉम्पटिशन हो ही नहीं पाएगा।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 02:26 PM
share Share
Follow Us on
Anupama Spoiler: चोटिल होकर बेहोश हो जाएगी अनुपमा, फिनाले में गौतम गांधी चलेगा घटिया चाल

Anupama Upcoming Twist: अनुपमा और राही की टीम जब स्टेज पर परफॉर्म कर रही होंगी तो इस दौरान ऑडियंस में बैठी प्रार्थना की नजर पूरे वक्त गौतम गांधी पर होगी। वह अपने पति अंश से कहेगी कि यह आदमी यहां मौजूद है तो इसका मतलब है कि इसके दिमाग में कुछ ना कुछ खुराफात चल रही होगी। प्रार्थना कहेगी कि यह इंसान कुत्ते की दुम है। इसी बीच गौतम अपनी चाल चलेगा और क्रू के किसी गरीब लड़के को कुछ पैसे पकड़ाकर उसे अपना प्लान समझा देगा।

गौतम की चाल में फंस जाएगी अनुपमा

होगा यह कि गौतम अनुपमा को किसी के जरिए यह मैसेज भिजवाएगा कि राही ने उसे स्टोर रूम में बुलाया है। अनुपमा जब अपनी बेटी को ढूंढती हुई बाहर पहुंचेगी तो सफाई कर रहे शख्स से राही के बारे में पूछेगी। वो कहेगा कि उसने राही को स्टोर रूम में जाते देखा था। अनुपमा जैसे ही स्टोर रूम में जाएगी दरवाजा बाहर से बंद कर दिया जाएगा। रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल में इस ट्विस्ट की वजह से दर्शकों की धड़कनें बढ़ने वाली हैं।

स्टोर रूम में लॉक हो जाएगी अनुपमा

टीआरपी लिस्ट में लगातार टॉप पर बने हुए सीरियल अनुपमा के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि अनुपमा की गैरमौजूदगी वहां मौजूद सभी लोगों को परेशान कर देगी। जजों के साथ-साथ ऑडियंस, दोनों परिवारों के लोग और राही भी परेशान होने लगेगी। उधर अनुपमा को भी इस बात का अहसास होगा कि अगर वह नहीं पहुंची तो उसकी टीम कॉम्पटिशन हार जाएगी। वह इस कमरे से निकलने की भरसक कोशिश करेगी लेकिन ऑटोमेटिक डोर लोक होगा।

चोटिल होकर बेहोश हो जाएगी अनुपमा

अनुपमा कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान तोड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन इस दौरान कुर्सी फिसल जाएगी और वह गिरकर बेहोश हो जाएगी। क्या अनुपमा को गंभीर चोट लगी है? क्या किसी को यह पता चल पाएगा कि अनुपमा कहां है? क्या जज राही को विनर अनाउंस कर देंगे? या फिर कोई अनुपमा को बचाने आ जाएगा? अपकमिंग एपिसोड में गौतम की वजह से कौन से ट्विस्ट आने वाले हैं। इस सवाल का जवाब तो हमें अपकमिंग एपिसोड में ही मिलेगा। शो के अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

Anupama

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।