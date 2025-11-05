Anupama Spoiler Alert: अनुपमा के पास आएगी AK से कॉल! गौतम चलेगा अपनी पहली चाल
संक्षेप: Anupama Spoiler Alert: अनुपमा के पास एक अनजान नंबर से कॉल आएगी और कोई लेडी कहेगी कि वो एके कंपनी से बात कर रही है और किसी काम के सिलसिले में उससे मिलना चाहती है।
Anupama Spoiler Alert in Hindi: अनुपमा सीरियल में एक तरफ जहां राही और प्रेम के रिश्ते में दरार आती दिखाई पड़ेगी, वहीं दूसरी तरफ गौतम ने दामाद बनने से पहले ही अपनी पहली चाल चल दी है। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे के माही जब अपने लहंगे ट्राय कर रही होगी तब वो वहां पास से प्रार्थना और ख्याति को गुजरते देखेगी। वो दोनों का हाथ पकड़कर उन्हें अंदर कमरे में ले आएगी, ताकि वो लहंगा चुनने में उसकी मदद कर सकें, लेकिन ख्याति और प्रार्थना दोनों ही उससे नाराज होंगी।
गौतम चलेगा अपनी पहली चाल
ख्याति और प्रार्थना अपनी नाराजगी जताएंगी जिसके बाद माही कहेगी कि वो चाहती है कि सब उसकी शादी में खुश हों। बातों-बातों में माही प्रार्थना के बच्चे पर अपना हक भी जता देगी जिससे प्रार्थना बहुत भड़क जाएगी। इसी बीच गौतम भी वहां आ जाएगा और तब प्रार्थना उसे भी जवाब देगी कि कल तक जिस बच्चे को वो अपना मानता भी नहीं था, आज उस पर हक जता रहा है। गौतम प्यार से कहेगा कि वो तो बस इतना चाहता है कि बच्चे को दो मां-बाप का प्यार मिलेगा लेकिन प्रार्थना भड़क जाएगी।
अनुपमा के पास आएगा ये कॉल
इसी बीच अंश भी वहां आ जाएगा और वो भी माही और गौतम से बहस करने लगेगा और बच्चे को अपनाने की बात गलती से भी दिमाग में नहीं लाने की बात कहेगा। शो में और भी ट्विस्ट आने वाले हैं। मेकर्स फिर एक बार अनुज कपाड़िया के परिवार के साथ चीजें जोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। जब राही अपनी मां से मिलने आई होगी तभी अनुपमा के पास एक कॉल आएगा और उधर से बात करने वाली लेडी कहेगी कि वो AK कंपनी से बात कर रही है और किसी डील के सिलसिले में मिलना चाहती है।
शो में लौटेगी अनुज की फैमिली?
अनुपमा पुरानी यादों में खो जाएगी लेकिन यह बात उसके जेहन से नहीं निकलेगी कि AK कंपनी अनुज कपाड़िया की कंपनी हो सकती है। अनुपमा खुद को समझाते हुए कहेगी कि दुनिया भर में ऐसी ना जाने कितनी कंपनियां होंगी जिनके नाम एके होंगे, वो क्यों खुद को परेशान कर रही है। लेकिन माना जा रहा है कि मेकर्स फिर एक बार अनुज कपाड़िया के भाई और भाभी वाला ट्विस्ट सीरियल में लेकर आ सकते हैं। शो में आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।
