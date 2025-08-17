Anupama Spoiler Alert in Hindi Anu ki Rasoi to Begin Once Again Anupama Spoiler: अनुपमा के चरित्र पर उठाए जाएंगे सवाल, फिर शुरू होगी 'अनु की रसोई', Tv Hindi News - Hindustan
Anupama Spoiler: अनुपमा के चरित्र पर उठाए जाएंगे सवाल, फिर शुरू होगी 'अनु की रसोई'

Anupama Spoiler Alert: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि वसुंधरा कोठारी के तानों के बाद अनुपमा घर लौटकर एक बड़ा फैसला लेगी। लेकिन क्या परिवार उसे शांति से रहने देगा।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSun, 17 Aug 2025 01:10 PM
Anupama Spoiler: अनुपमा के चरित्र पर उठाए जाएंगे सवाल, फिर शुरू होगी 'अनु की रसोई'

Anupama New Promo Video: टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी डांस कॉम्पटिशन के फिनाले से पहले अंश और प्रार्थना की शादी पर अटक गई है। डांस कॉम्पटिशन कौन जीतेगा, इस सवाल से पहले बड़ा सवाल यह है कि अंश और प्रार्थना की शादी में पराग और ख्याति कोठारी आएंगे या नहीं। प्रार्थना को इस बात की इतनी फिक्र होगी कि वह अनुपमा को लेकर कोठारी मेंशन जाएगी और अपने माता-पिता से विनती करेगी कि वो उसकी शादी में आएं।

मोटी बा उठाएंगी चरित्र पर सवाल

लेकिन बात उलटी अनुपमा पर आ जाएगी और वसुंधरा कोठारी पूरे परिवार के सामने अनुपमा के चरित्र पर उंगली उठाना शुरू कर देंगी। कि कैसे लड़कियों को ज्यादा छूट देने का क्या नतीजा होता है वो अच्छी तरह जानती हैं। वसुंधरा कोठारी बताएंगी कि कैसे अनुपमा खुद शादी किए बिना ही अनुज कपाड़िया के साथ रह रही थी, जबकि उसका उसके पति वनराज शाह से तलाक भी नहीं हुआ था। उसकी बेटी राही यह सब कुछ सुनती रहेगी।

अहमदाबाद में ही रह जाएगी अनु

अब नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि वसुंधरा कोठारी कहेगी कि परिवार से कटने के बाद वो आज तक संघर्ष कर रही है, कहीं नहीं पहुंचीं। तो इस बात पर मोटी बा को करारा जवाब देते हुए अनुपमा कहेगी, "कम से कम हार तो नहीं मानी। मरने से पहले नहीं मरी और सफलता को अपने सिर पर चढ़कर नाचने नहीं दिया, और असफलता से कभी नहीं डरी।" नए प्रोमो वीडियो में अनुपमा को वापस अनु की रसोई में जाकर पुराना बोर्ड उठाते हुए दिखाया गया है।

फिर से शुरू होगी अनु की रसोई

अनुपमा वो टूटा हुआ बोर्ड उठाती है और उसे वापस जोड़ती है जिस पर अनु की रसोई लिखा हुआ है। माना यह जा रहा है कि अनुपमा मुंबई वापस जाने की बजाए यहीं अहमदाबाद में रुक जाएगी और अपना अनु की रसोई वाला क्लाउड किचन फिर से शुरू करेगी। लेकिन क्या वह इसमें कामयाब हो पाएगी? क्या परिवार उसका साथ देगा? उसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

