Anupama Spoiler: अनुपमा को मिल गया समर का कातिल, अब शाह निवास में रहेगा पराग कोठारी
Anupama Spoiler Alert in Hindi Anu Finds Samar Murderer and Parag to Live in Shah House

Anupama Spoiler: अनुपमा को मिल गया समर का कातिल, अब शाह निवास में रहेगा पराग कोठारी

Anupama Spoiler Alert: अनुपमा को फाइनली इस बात का पता चल गया है कि क्यों उसे बार-बार उसके बेटे समर की आत्मा नजर आती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो अपने बेटे की मौत का बदला ले पाएगी?

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 01:57 PM
Anupama Spoiler: अनुपमा को मिल गया समर का कातिल, अब शाह निवास में रहेगा पराग कोठारी

Anupama Spoiler Alert in Hindi: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि तोषू और अंश जब बापूजी को अस्पताल लेकर पहुंचेंगे तो डॉक्टर उन्हें डांटेगा। तोषू जहां अपनी गलती बताएगा वहीं अंश भी यह मानेगा कि शायद उसे बापूजी को अकेला छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। डॉक्टर कहेगा कि बापूजी ने अपनी ब्लड प्रेशर की दवा टाइम से नहीं ली थी, जिसकी वजह से इनका बीपी शूट कर गया। डॉक्टर कहेगा कि बुजुर्गों के साथ हमेशा किसी ना किसी को रहना चाहिए।

शाह निवास में रहेगा डायमंड किंग पराग

अंश बापूजी की सेहत के बारे में बताने के लिए अनुपमा को फोन करने वाला होगा, लेकिन तभी बापूजी उसे रोक देंगे। वो कहेंगे कि वो इतने वक्त बाद कहीं छुट्टियां मनाने गई है। अंश और तोषू जब बापूजी के पास बैठे होंगे तभी पीछे से किसी की आवाज आएगी। यह और कोई नहीं पराक कोठारी होगा। पराग कोठारी बापूजी को प्यार से समझाएगा और कहेगा कि अब से वो और अनिल भी शाह निवास में रहेंगे। जब तक अनुपमा नहीं लौट आती, तब तक वो शाह निवास में ही रहने की बात कहेगा।

पराग कोठारी की वजह से होगा तमाशा

बात आगे बढ़ेगी तो पराग कहेगा कि वो जिंदगी में कामयाबी के पीछे इस तरह पागल हो गया कि उसके भीतर का अहंकार बहुत बढ़ गया था। बात दोनों बच्चों की भी छिड़ेगी कि कैसे वो घर को इतनी अच्छी तरह संभाल रहे हैं। लेकिन जब पराग कोठारी शाह निवास में रहेगा तो मोटी बा तमाशा करेगी यह बात तो स्वाभाविक है। लेकिन इन चीजों को सभी किस तरह मैनेज करेंगे यह देखना दिलचस्प होगा। उधर अनुपमा को दुर्गा पूजा पंडाल में अपने बेटे तोषू के कातिल का पता चलेगा।

अनुपमा को मिल गया समर का कातिल

अनुपमा जब प्रकाश भाऊ के मुंह से सोनू का नाम सुनेगी तो उसे याद आएगा कि यह वही शख्स है जिसने उसके बेटे की जान ली थी। वह राही को इस बारे में बताएगी तो राही को यकीन नहीं होगा। लेकिन देविका कहेगी कि अनुपमा ने उसे इस बारे में बताया था और उसे अपनी दोस्त की बात पर पूरा यकीन है। अब देखना यह है कि आखिर यह सोनू प्रकाश भाऊ का क्या लगता है और वह किस तरह अपने बेटे कि मौत का बदला प्रकाश भाऊ से लेगी। शो के अपकमिंग एपिसोड का स्पॉयलर जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

