Spoiler Alert: हल्दी सेरिमनी में तमाशा करने पहुंचेगी ख्याति, अंश को नोटिस थमा जाएगी वसुंधरा कोठारी

Anupama Spoiler Alert: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में वसुंधरा कोठारी अनुपमा के साथ अपनी लड़ाई को कानूनी रंग देंगी और दर्द झेलना होगा फिर एक बार प्रार्थना को।

Anupama Spoiler Alert in Hindi: टीवी सीरियल अनुपमा का अगला एपिसोड प्रार्थना और अंश की हल्दी सेरिमनी के नाम रहेगा। शो का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि अनुपमा का पूरा परिवार खुशियां मना रहा होगा। कृष्ण कुंज में प्रार्थना-अंश की हल्दी सेरिमनी चल रही होगी। पूरा परिवार खुशी से नाच-गा रहा होगा। डांस रानीज इस मौके पर रंग जमा देंगी और कोठारी परिवार से राही, प्रेम, राजा और माही भी इस फंक्शन में मौजूद होगी।

वसुंधरा कोठारी को भड़काएगा गौतम लेकिन उधर कोठारी मेंशन में गौतम गांधी वसुंधरा कोठारी को भड़काने में लगा होगा। गौतम मोटी बा को समझाएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इस परिवार का चिराग, कोठारी खानदान का खून उस घर में जन्म लेगा। वसुंधरा कोठारी बिना ज्यादा दिमाग लगाए अपने जमाई जी की बात मान लेगी, क्योंकि उसे गौतम की बातें सही लगेंगी। वो भी मान लेगी कि हां, इस परिवार की खुशियों का फूल उस परिवार में नहीं खिलना चाहिए, लेकिन मोटी बा इसके बाद जो करेगी, उससे आएगा असली ट्विस्ट।

ख्याति के साथ कृष्ण कुंज पहुंचेगी ख्याति कृष्ण कुंज में नाच-गाना चल रहा होगा, सभी खुशियों से झूम रहे होंगे जब कहानी में ट्विस्ट तब आएगा। एक आलीशान गाड़ी आकर अनुपमा के घर के बाहर रुकेगी। इस गाड़ी से वसुंधरा कोठारी, ख्याति और गौतम गांधी उतरेंगे। अनुपमा को लगेगा कि शायद उसकी और प्रार्थना की बातों का असर हुआ है और मोटी बा के साथ ख्याति शादी की रस्मों में शामिल होने आई हैं, लेकिन जब मोटी बा आने की वजह बताएंगी तो वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाएगा। वसुंधरा कोठारी कहेगी कि हम यहां खुशियों में शामिल होने नहीं आए।