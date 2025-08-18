Anupama Spoiler Alert in Hindi Ansh Prarthna to Get Notice on Haldi Ceremony Spoiler Alert: हल्दी सेरिमनी में तमाशा करने पहुंचेगी ख्याति, अंश को नोटिस थमा जाएगी वसुंधरा कोठारी, Tv Hindi News - Hindustan
Anupama Spoiler Alert in Hindi Ansh Prarthna to Get Notice on Haldi Ceremony

Spoiler Alert: हल्दी सेरिमनी में तमाशा करने पहुंचेगी ख्याति, अंश को नोटिस थमा जाएगी वसुंधरा कोठारी

Anupama Spoiler Alert: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में वसुंधरा कोठारी अनुपमा के साथ अपनी लड़ाई को कानूनी रंग देंगी और दर्द झेलना होगा फिर एक बार प्रार्थना को।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 04:48 PM
Anupama Spoiler Alert in Hindi: टीवी सीरियल अनुपमा का अगला एपिसोड प्रार्थना और अंश की हल्दी सेरिमनी के नाम रहेगा। शो का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि अनुपमा का पूरा परिवार खुशियां मना रहा होगा। कृष्ण कुंज में प्रार्थना-अंश की हल्दी सेरिमनी चल रही होगी। पूरा परिवार खुशी से नाच-गा रहा होगा। डांस रानीज इस मौके पर रंग जमा देंगी और कोठारी परिवार से राही, प्रेम, राजा और माही भी इस फंक्शन में मौजूद होगी।

वसुंधरा कोठारी को भड़काएगा गौतम

लेकिन उधर कोठारी मेंशन में गौतम गांधी वसुंधरा कोठारी को भड़काने में लगा होगा। गौतम मोटी बा को समझाएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इस परिवार का चिराग, कोठारी खानदान का खून उस घर में जन्म लेगा। वसुंधरा कोठारी बिना ज्यादा दिमाग लगाए अपने जमाई जी की बात मान लेगी, क्योंकि उसे गौतम की बातें सही लगेंगी। वो भी मान लेगी कि हां, इस परिवार की खुशियों का फूल उस परिवार में नहीं खिलना चाहिए, लेकिन मोटी बा इसके बाद जो करेगी, उससे आएगा असली ट्विस्ट।

ख्याति के साथ कृष्ण कुंज पहुंचेगी ख्याति

कृष्ण कुंज में नाच-गाना चल रहा होगा, सभी खुशियों से झूम रहे होंगे जब कहानी में ट्विस्ट तब आएगा। एक आलीशान गाड़ी आकर अनुपमा के घर के बाहर रुकेगी। इस गाड़ी से वसुंधरा कोठारी, ख्याति और गौतम गांधी उतरेंगे। अनुपमा को लगेगा कि शायद उसकी और प्रार्थना की बातों का असर हुआ है और मोटी बा के साथ ख्याति शादी की रस्मों में शामिल होने आई हैं, लेकिन जब मोटी बा आने की वजह बताएंगी तो वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाएगा। वसुंधरा कोठारी कहेगी कि हम यहां खुशियों में शामिल होने नहीं आए।

प्रार्थना को नोटिस देकर जाएगी मोटी बा

मोटी बा बताएंगी कि हम यहां हल्दी लगाने की बजाए जिम्मेदारियों का बोझ उतारने आए हैं। वसुंधरा कोठारी की बातें सुनकर अनुपमा समझ जाएगी कि मोटी बा माहौल खराब करने आई हैं, वह उन्हें रोकने की कोशिश करेंगी, लेकिन बात उलटी पड़ जाएगी और वसुंधरा उन्हें तुरंत रोक देगी। इसके बाद वसुंधरा कोठारी प्रार्थना और अंश के हाथ में एक नोटिस रख देगी। जानकारी के मुताबिक यह नोटिस प्रार्थना के बच्चे को लेकर होगा, जिसे मोटी बा कोठारी परिवार में वापस चाहती हैं, तो क्या गौतम को बच्चे की कस्टडी मिल जाएगी? इन सवालों का जवाब हमें अपकमिंग एपिसोड में मिलेगा।

