Spoiler: अनुपमा की तीनों बेटियों पर आई मुसीबत, क्या राही-माही और परी के लिए रुकेगी अनु मां?

संक्षेप: Anupama Spoiler Alert: अनुपमा फिर एक बार धर्मसंकट में है। राही, माही और परी एक साथ मुसीबत में हैं, ऐसे में क्या वो अपनी तीनों बेटियों के लिए रुकेगी या फिर मुंबई वापस चली जाएगी।

Anupama Upcoming Twists: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। एक तरफ अनुपमा अपनी दोस्तों के साथ मुंबई लौटने की तैयारियां कर रही है, वहीं दूसरी तरफ शाह परिवार और कोठारी परिवार में रोज नई मुसीबतें आ रही हैं। एक तरफ जहां ईशानी कॉलेज से लौट आई है और राजा के साथ एक इंटीमेट वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रही है, वहीं दूसरी तरफ राही को भी शक है कि प्रेम उसे धोखा दे रहा है। माही को खुद से कई साल बड़े गौतम से प्यार हो गया है।

राही-माही और परी पर आई मुश्किल अनुपमा और प्रार्थना के समझाने के बावजूद माही जहां इस जिद पर अड़ी है कि गौतम सुधर चुका है और वह उससे शादी करेगी। वहीं दूसरी तरफ राही-माही अलग तरह की चुनौतियां लेकर आई हैं। नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि अनुपमा के सामने वो राज खुलेंगे जिनसे वो अभी तक नाकाकिफ थी और इसके बाद देखना होगा कि क्या वो मुंबई जाएगी? या फिर अपने परिवार की भलाई के बारे में सोचते हुए अपना जाने का प्लान कैंसिल कर देगी।

परी की वजह से आएगा यह ट्विस्ट नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि अनुपमा जब जाने वाली होगी तब लीला और बापूजी इमोशनल बातें करके उसे भावुक कर देंगे। वो दिल पर पत्थर रखकर निकलने की तैयारी करेगी, लेकिन तभी परी चीखते हुए आएगी और अनुपमा के गले लग जाएगी। परी बताएगी कि राजा उसे धोखा दे रहा है। परी अपने फोन में राजा और ईशानी की एक फोटो दिखाएगी और बताएगी कि इन दोनों का अफेयर चल रह है। परी कहेगी कि वह राजा के साथ नहीं रहना चाहती है।