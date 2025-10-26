Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीAnupama Spoiler Alert in Hindi All three daughters are in trouble Will Anu Maa Stop for them
Spoiler: अनुपमा की तीनों बेटियों पर आई मुसीबत, क्या राही-माही और परी के लिए रुकेगी अनु मां?

Spoiler: अनुपमा की तीनों बेटियों पर आई मुसीबत, क्या राही-माही और परी के लिए रुकेगी अनु मां?

संक्षेप: Anupama Spoiler Alert: अनुपमा फिर एक बार धर्मसंकट में है। राही, माही और परी एक साथ मुसीबत में हैं, ऐसे में क्या वो अपनी तीनों बेटियों के लिए रुकेगी या फिर मुंबई वापस चली जाएगी।

Sun, 26 Oct 2025 01:36 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Anupama Upcoming Twists: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। एक तरफ अनुपमा अपनी दोस्तों के साथ मुंबई लौटने की तैयारियां कर रही है, वहीं दूसरी तरफ शाह परिवार और कोठारी परिवार में रोज नई मुसीबतें आ रही हैं। एक तरफ जहां ईशानी कॉलेज से लौट आई है और राजा के साथ एक इंटीमेट वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रही है, वहीं दूसरी तरफ राही को भी शक है कि प्रेम उसे धोखा दे रहा है। माही को खुद से कई साल बड़े गौतम से प्यार हो गया है।

राही-माही और परी पर आई मुश्किल

अनुपमा और प्रार्थना के समझाने के बावजूद माही जहां इस जिद पर अड़ी है कि गौतम सुधर चुका है और वह उससे शादी करेगी। वहीं दूसरी तरफ राही-माही अलग तरह की चुनौतियां लेकर आई हैं। नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि अनुपमा के सामने वो राज खुलेंगे जिनसे वो अभी तक नाकाकिफ थी और इसके बाद देखना होगा कि क्या वो मुंबई जाएगी? या फिर अपने परिवार की भलाई के बारे में सोचते हुए अपना जाने का प्लान कैंसिल कर देगी।

परी की वजह से आएगा यह ट्विस्ट

नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि अनुपमा जब जाने वाली होगी तब लीला और बापूजी इमोशनल बातें करके उसे भावुक कर देंगे। वो दिल पर पत्थर रखकर निकलने की तैयारी करेगी, लेकिन तभी परी चीखते हुए आएगी और अनुपमा के गले लग जाएगी। परी बताएगी कि राजा उसे धोखा दे रहा है। परी अपने फोन में राजा और ईशानी की एक फोटो दिखाएगी और बताएगी कि इन दोनों का अफेयर चल रह है। परी कहेगी कि वह राजा के साथ नहीं रहना चाहती है।

क्या मुंबई वापस जाएगी अनुपमा?

शाह निवास में हड़कंप मच जाएगा। तोषू गुस्से से खौल उठेगा और कहेगा कि जो हुआ है ईशानी ने किया है। अब देखना यह होगा कि घर में लगातार बिगड़ती जा रही परिस्थितियों को देखते हुए क्या अनुपमा अहमदाबाद में ही रुक जाएगी या फिर वो सब कुछ ठीक करके वापस जाने का फैसला लेगी। शो के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

ये भी पढ़ें:सलमान खान के इस बयान पर पाकिस्तान को लगी मिर्ची! जानें क्यों घोषित किया आतंकवादी
ये भी पढ़ें:नाकाम होंगी अनुपमा की कोशिशें, जिद पर अड़ी माही, ईशानी ने करेगी राजा को ब्लैकमेल
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Anupama

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।