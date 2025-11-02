Spoiler Alert: अनुपमा से आशीर्वाद मांगेगा गौतम गांधी! माही भुगतेगी दूसरी शादी का बुरा अंजाम

संक्षेप: Anupama Spoiler Alert: अनुपमा सीरियल में दर्शकों को जल्द ही एक और शादी देखने को मिल सकती है, लेकिन इस बार शादी के बाद खुशियां नहीं बल्कि तकलीफें और साजिशें देखने को मिल सकती हैं।

अनुपमा सीरियल में माही और गौतम की शादी की घड़ी करीब आने लगी है। अनुपमा यह देखकर दंग रह जाएगी कि माही सबके सामने अपने और गौतम के प्यार को कुबूल करेगी। जब परिवार के सभी लोग गौतम पर चिल्लाने लगेंगे तो माही बीच में आ जाएगी और कहेगी कि आप लोग गौतम जी को कुछ मत कहिए, पहल मैंने की थी। यह सुनकर सभी दंग रह जाएंगे। अब गौतम का दूसरा शिकार पूरी तरह जाल में उतरने के लिए तैयार है और इसी बीच माही फिर एक बार बच्चों की तरह जिद पर अड़ी हुई है।

माही करेगी गौतम गांधी को फुल सपोर्ट पहले पति की मौत हो जाने के बाद अब माही दूसरी शादी करना चाहती है, लेकिन इस बार भी उसने गलत वर चुन लिया है। माही हमेशा की तरह बहुत शातिर ढंग से जाकर अनुपमा को मैन्युपुलेट करने की कोशिश करेगी। गौतम से जब पूरे कोठारी और शाह परिवार के सामने उसका पक्ष पूछा जाएगा तो वह आंखों में आंसू लिए माही से पूछेगा, "क्या यह फैसला तुमने सोच-समझ कर लिया है?" इस पर माही उसका हाथ थामकर जवाब देगी- प्यार सोच समझकर नहीं किया जाता गौतम जी। बस हो जाता है।

अनुपमा से आशीर्वाद मांगेगा गौतम गांधी माही को फुल सपोर्ट में खड़ी देखकर गौतम उसका हाथ थामकर उसे अनुपमा के पास लेकर जाएगा और उसके पैरों में बैठ जाएगा। गौतम गांधी अनुपमा से कहेगा, "क्या आप हमें आशीर्वाद देंगी?" अनुपमा कुछ कह पाए उससे पहले माही गौतम की बात को आगे बढ़ाते हुए कहेगी, "आप मां हैं इसलिए सबसे पहले आपसे आशीर्वाद मांग रहे हैं। प्लीज अनु मां हमें आशीर्वाद दीजिए।" अनुपमा दांत भींचती रह जाएगी, लेकिन दोनों परिवारों के लोगों के सामने कुछ नहीं कह पाएगी।