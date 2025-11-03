Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीAnupama Spoiler Alert Gautam Gandhi True Colors Comes Out Why
Anupama: किस इरादे से लौटा है गौतम गांधी? सामने आएगा असली चेहरा, लगाएगा एक तीर से 3 शिकार

Anupama: किस इरादे से लौटा है गौतम गांधी? सामने आएगा असली चेहरा, लगाएगा एक तीर से 3 शिकार

संक्षेप: Anupama Spoiler Alert: गौतम गांधी एक तीर से तीन निशाने लगाने की फिराक में है। अपकमिंग एपिसोड में आप जानेंगे कि वो किस इरादे से कोठारी मेंशन लौटा है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है।

Mon, 3 Nov 2025 04:00 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अपकमिंग एपिसोड में गौतम गांधी का असली रूप फाइनली सबके सामने आएगा। माही के साथ शादी पक्की हो जाने के बाद वो खुलकर तो नहीं, लेकिन मन ही मन अपने इरादे साफ कर देगा। गौतम गांधी वाकई सुधरा नहीं है, वो बस अच्छा होने का नाटक कर रहा है। अपकमिंग एपिसोड में पता चलेगा कि वो आखिर क्यों इस घर में अच्छाई का ढोंग करके वापस आया है। वसुंधरा कोठारी को लगता है कि वो माही से शादी करवाकर गौतम को घर में रोक लेंगी और अपना बिजनेस बचा लेंगी, लेकिन गौतम के दिमाग में कुछ और ही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सामने आएगा गौतम गांधी का असली इरादा

गौतम गांधी असल में इतनी आसानी से कोठारी एम्पायर को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता, यही वजह है कि वो इस घर में वापस लौटा है। उसका अच्छा बनने का ढोंग भी बस एक बहाना ही था। माही के साथ शादी करने के बाद अब वो एक तीर से 3 निशाने लगाएगा। एक तरफ जहां अनुपमा को उसकी बेटी का इस्तेमाल करके अपने आगे नाक रगड़ने पर मजबूर करेगा, वहीं दूसरी तरफ कोठारी परिवार से भी बदला लेगा। क्योंकि माही कोठारी परिवार की सिर्फ अब बहू नहीं, बेटी हो चुकी है।

कोठारी परिवार से भी बदला लेगा गौतम

क्योंकि माही के नाम पराग कोठारी ने अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा किया है, तो ऐसे में गौतम के लिए यह खेल खेलना और भी आसान हो जाएगा। शो के अपकमिंग एपिसोड में और भी कई ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि अनुपमा जब ईशानी के कमरे में होगी तो देर रात उसके फोन पर एक मैसेज देखेगी, यह मैसेज उसी लड़के का होगा जो उसे ब्लैकमेल कर रहा है। वो धमकी दे रहा होगा कि पैसे दे, वरना ईशानी की न्यूड तस्वीरों का सबसे पहला पोस्टर उसके घर के बाहर लगाएगा।

ईशानी के गुनाहगार को मिलेगी क्या सजा?

नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि वह लड़का जब अनुपमा के घर के बाहर पोस्टर लगाने आएगा तो अनुपमा एक जलती हुई लकड़ी फेंककर पहले तो वो पोस्टर जला देगी, और फिर उस लड़के की जमकर धुनाई करेगी। सभी लोग बाहर आ जाएंगे और अब देखना होगा कि तोषू और बाकी मोहल्ले वाले क्या इस लड़के को जेल भेजेंगे या फिर उससे बदला लेने का कोई और तरीका अख्तियार करेंगे। शो के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

ये भी पढ़ें:अनुपमा से बदला लेगी वसुंधरा, माही को नर्क में धकेलेगी, बाकी बहुओं को देगी हिदायत
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Anupama

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।