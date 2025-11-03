Anupama: किस इरादे से लौटा है गौतम गांधी? सामने आएगा असली चेहरा, लगाएगा एक तीर से 3 शिकार

संक्षेप: Anupama Spoiler Alert: गौतम गांधी एक तीर से तीन निशाने लगाने की फिराक में है। अपकमिंग एपिसोड में आप जानेंगे कि वो किस इरादे से कोठारी मेंशन लौटा है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है।

अपकमिंग एपिसोड में गौतम गांधी का असली रूप फाइनली सबके सामने आएगा। माही के साथ शादी पक्की हो जाने के बाद वो खुलकर तो नहीं, लेकिन मन ही मन अपने इरादे साफ कर देगा। गौतम गांधी वाकई सुधरा नहीं है, वो बस अच्छा होने का नाटक कर रहा है। अपकमिंग एपिसोड में पता चलेगा कि वो आखिर क्यों इस घर में अच्छाई का ढोंग करके वापस आया है। वसुंधरा कोठारी को लगता है कि वो माही से शादी करवाकर गौतम को घर में रोक लेंगी और अपना बिजनेस बचा लेंगी, लेकिन गौतम के दिमाग में कुछ और ही है।

सामने आएगा गौतम गांधी का असली इरादा गौतम गांधी असल में इतनी आसानी से कोठारी एम्पायर को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता, यही वजह है कि वो इस घर में वापस लौटा है। उसका अच्छा बनने का ढोंग भी बस एक बहाना ही था। माही के साथ शादी करने के बाद अब वो एक तीर से 3 निशाने लगाएगा। एक तरफ जहां अनुपमा को उसकी बेटी का इस्तेमाल करके अपने आगे नाक रगड़ने पर मजबूर करेगा, वहीं दूसरी तरफ कोठारी परिवार से भी बदला लेगा। क्योंकि माही कोठारी परिवार की सिर्फ अब बहू नहीं, बेटी हो चुकी है।

कोठारी परिवार से भी बदला लेगा गौतम क्योंकि माही के नाम पराग कोठारी ने अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा किया है, तो ऐसे में गौतम के लिए यह खेल खेलना और भी आसान हो जाएगा। शो के अपकमिंग एपिसोड में और भी कई ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि अनुपमा जब ईशानी के कमरे में होगी तो देर रात उसके फोन पर एक मैसेज देखेगी, यह मैसेज उसी लड़के का होगा जो उसे ब्लैकमेल कर रहा है। वो धमकी दे रहा होगा कि पैसे दे, वरना ईशानी की न्यूड तस्वीरों का सबसे पहला पोस्टर उसके घर के बाहर लगाएगा।