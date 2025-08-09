Anupama Spoier: तोषू के फोन में रिकॉर्ड होगी यह घटना, पाखी लगाएगी डांस रानीज पर चोरी का आरोप

Anupama Spoier Alert: अनुपमा सीरियल के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि प्रार्थना और अंश की शादी में जबरदस्त तमाशा होगा। तोषू और पाखी अपना दिमाग लगाकर फिजूल में सामान्य सी बात को तूल दे देंगे।

Anupama Spoiler Alert in Hindi: अनुपमा सीरियल का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। अभी शो में अंश और प्रार्थना की शादी वाली ट्रैक चल रहा है, एक तरफ जहां इस शादी के दौरान ढेर सारी मस्ती हो रही है, वहीं दूसरी तरफ नाटक-नौटंकी में भी कोई कमी नहीं रखी जा रही है। कभी कोठारी निवास के लोग तो कभी शाह परिवार से पाखी या तोषू की वजह से कोई तमाशा हो जाता है। शनिवार के एपिसोड में दिखाया गया है कि पाखी अपने भाई के कान भरेगी और सरिता ताई पर नजर रखने को कहेगी।

तोषू के फोन में रिकॉर्ड हो जाएगी यह घटना पाखी कहेगी कि सरिता ताई कहीं शादी की तैयारियों के बहाने कुछ चोरी ना कर लें। तोषू भी अपनी बहन की बात मान जाएगा और उसकी गतिविधियों को रिकॉर्ड करने लगेगा। तोषू इत्तेफाक से फोन पर सरिता ताई की बातचीत रिकॉर्ड कर लेगा जिसमें वह अपने घर पर आर्थिक तंगी के बारे में बता रही होगी। नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि घर के बाहर एक आदमी आया होगा जिसे सरिता ताई पोटली में रखकर कुछ देगी, यह आदमी सामान लेकर दौड़ता हुआ वहां से जाएगा और यह सब कुछ तोषू अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेगा।