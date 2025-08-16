Anupama Sopiler Alert in Hindi Serial Will be Full of Patriotism Know Upcoming Twist Sopiler: अनुपमा सीरियल में आने वाले हैं कौन से ट्विस्ट? देशभक्ति के नाम रहेगा अगला एपिसोड, Tv Hindi News - Hindustan
Sopiler: अनुपमा सीरियल में आने वाले हैं कौन से ट्विस्ट? देशभक्ति के नाम रहेगा अगला एपिसोड

Anupama Sopiler Alert: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में कौन से ट्विस्ट आने वाले हैं? जानिए रुपाली गांगुली स्टारर टीवी शो के नए प्रोमो वीडियो में क्या कुछ दिखाया गया है।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 01:46 PM
Anupama Spoiler Alert in Hindi: टीवी सीरियल अनुपमा का अपकमिंग एपिसोड देशभक्ति से लबरेज रहने वाला है। मेकर्स ने शो का नया प्रोमो वीडियो जारी किया है जिसमें दिखाया गया है कि अनुपमा अपनी सोसायटी में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां करवा रही होगी। वह देखेगी कि एक औरत जो अपने बच्चे के साथ वहां से गुजर रही है, वो वहां कचरा फेंकने लगती है और फिर जब उससे कूड़ा नहीं फैलाने और फेंके गए कूड़े को उठाने की बात कही जाती है तो झगड़ा हो जाता है।

साफ-सफाई का संदेश देगा सीरियल

झगड़ा इस बात पर कि कूड़ा कौन उठाएगा। अनुपमा वहीं खड़ी यह सब देख रही होगी कि कैसे वो औरत सफाईकर्मी को अपमानित कर रही है और सफाई करने की बात पर उसे नीचा दिखा रही है। जैसे कूड़ा फैलाना उसका अधिकार हो और गंदगी साफ करना उस सफाईकर्मी की नौकरी हो। यह सुनकर अनुपमा मामले के बीच में दखल देने का फैसला लेगी और इस महिला को समझाएगी कि कैसे सफाई बनाए रखना हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी सफाई कर्मियों की।

अनुपमा का भाषण बदल देगा सोच

अनुपमा का पांच पन्ने का भाषण उस महिला की सोच बदल देगा और वह उससे माफी मांगेगी। साथ ही उसका खुद का बच्चा जब अनुपमा की बातों से सहमत होकर साफ-सफाई करने लगेगा तो उसे शर्मिंदगी महसूस होगी। अपकमिंग एपिसोड देशभक्ति के ही नाम रहने वाला है। रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में और कौन से ट्विस्ट आने वाले हैं? शो के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

