Sopiler: अनुपमा सीरियल में आने वाले हैं कौन से ट्विस्ट? देशभक्ति के नाम रहेगा अगला एपिसोड

Anupama Sopiler Alert: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में कौन से ट्विस्ट आने वाले हैं? जानिए रुपाली गांगुली स्टारर टीवी शो के नए प्रोमो वीडियो में क्या कुछ दिखाया गया है।

Anupama Spoiler Alert in Hindi: टीवी सीरियल अनुपमा का अपकमिंग एपिसोड देशभक्ति से लबरेज रहने वाला है। मेकर्स ने शो का नया प्रोमो वीडियो जारी किया है जिसमें दिखाया गया है कि अनुपमा अपनी सोसायटी में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां करवा रही होगी। वह देखेगी कि एक औरत जो अपने बच्चे के साथ वहां से गुजर रही है, वो वहां कचरा फेंकने लगती है और फिर जब उससे कूड़ा नहीं फैलाने और फेंके गए कूड़े को उठाने की बात कही जाती है तो झगड़ा हो जाता है।

साफ-सफाई का संदेश देगा सीरियल झगड़ा इस बात पर कि कूड़ा कौन उठाएगा। अनुपमा वहीं खड़ी यह सब देख रही होगी कि कैसे वो औरत सफाईकर्मी को अपमानित कर रही है और सफाई करने की बात पर उसे नीचा दिखा रही है। जैसे कूड़ा फैलाना उसका अधिकार हो और गंदगी साफ करना उस सफाईकर्मी की नौकरी हो। यह सुनकर अनुपमा मामले के बीच में दखल देने का फैसला लेगी और इस महिला को समझाएगी कि कैसे सफाई बनाए रखना हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी सफाई कर्मियों की।