Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीAnupama serial upcoming twist Vasundhara to Offer Shocking Deal but Anu will Refuse
Upcoming Twist: अनुपमा इतनी बड़ी डील को मारेगी ठोकर, वसुंधरा कहेगी अनपढ़-गंवार है यह औरत

Upcoming Twist: अनुपमा इतनी बड़ी डील को मारेगी ठोकर, वसुंधरा कहेगी अनपढ़-गंवार है यह औरत

संक्षेप:

Anupama serial upcoming twist: कोठारी एम्पायर को बचाने के लिए वसुंधरा कोठारी रखेगी अनुपमा के सामने यह डील। पूरे परिवार की किस्मत बदल सकती थी, लेकिन फिर भी ठुकरा देगी अनुपमा।

Jan 25, 2026 05:56 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Anupama Upcoming Twits: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में कुछ ऐसा होगा, जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की थी। वसुंधरा कोठारी जब देखेगी कि उसका बेटा पराग इस लड़ाई में पीछे हट रहा है, तो वह एक बहुत शातिर चाल चलेगी। रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि वसुंधरा कोठारी अपना घर और बिजनेस बचाने के लिए अपने रिश्तों तक का सौदा करने को तैयार हो जाएगी। लेकिन उसके होश उस वक्त उड़ जाएंगे, जब अनुपमा यह ऑफर भी ठुकरा देगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

वसुंधरा करेगी रिश्तों का सौदा

पराग कोठारी अपने ईमान और जमीर के लिए रजनी देसाई का साथ देने से मना कर देगा और वसुंधरा से उस पर भरोसा रखने को कहेगा। वह कहेगा कि मुझ पर भरोसा रखिए बा। लेकिन वसुंधरा को घर और बिजनेस हाथ से जाता नजर आएगा। ऐसे में वो अनुपमा से कहेगी कि यह बिजनेसमैन परिवार का घर है। ऐसे में हम आपके सामने एक डील रखते हैं। वसुंधरा कोठारी कहेगी कि हम आपकी बेटी परी को अपने घर में बहू बनाकर लाने के लिए तैयार हैं। हम उसे घर में बहू का सम्मान देंगे, उसे बेटी की तरह रखेंगे और राजा के और उसके बीच से हट जाएंगे।

परिवार की एक नहीं चलने देगी

अनुपमा के हावभाव ना बदलते देख वसुंधरा बात आगे बढ़ाएगी और कहेगी कि हम ईशानी की शादी अपने ही जैसे एक बड़े परिवार में करवाएंगे और माही-राही को बहुत प्यार से रखेंगे। राजा की बात पर मीता तेवर दिखाएगी लेकिन वसुंधरा की बड़ी-बड़ी आंखों से डरकर पीछे हो जाएगी। वसुंधरा अंश को घर का दामाद बनाने पर राजी हो जाएगी और यह भी कहेगी कि प्रार्थना को आप अपने ही घर में रख सकती हैं। वसुंधरा कोठारी की कुछ बातों पर परिवार के लोग विरोध करेंगे, लेकिन मोटी बा के आगे किसी की एक नहीं चलेगी।

ये भी पढ़ें:अरमान-अभिरा के लिए आई नई चुनौती, मायरा को होगी यह गलतफहमी
ये भी पढ़ें:अनुपमा पर लाठियां चलवाएगी रजनी, बिल्डर देगा चॉल वालों को यह लालच

अनुपमा ठुकराएगी यह ऑफर

वसुंधरा कोठारी कहेगी कि हम यह सब करने को तैयार हैं। आपके परिवार की जिंदगी बदल जाएगी अनुपमा जी, और बदले में आपको सिर्फ पूर्वीछाया चॉल को गिरने देना है। प्रेम वसुंधरा कोठारी की बातें सुनकर उन्हें टोकेगा तो वह कहेगी कि यह अनपढ़ गंवार औरत बिना कागज पढ़े साइन करके चली आई है। इस पर अनुपमा जवाब देगी कि मैं अनपढ़ गंवार ही सही वसुंधरा जी, लेकिन कम से कम मैंने अपने रिश्तों का सौदा करना नहीं सीखा है। अनुपमा यह सौदा ठुकरा देगी, और वसुंधरा बौखलाई फिर एक बार राही-माही को उसके खिलाफ भड़काने में लग जाएगी।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Anupamaa

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।