Upcoming Twist: अनुपमा इतनी बड़ी डील को मारेगी ठोकर, वसुंधरा कहेगी अनपढ़-गंवार है यह औरत

संक्षेप: Anupama serial upcoming twist: कोठारी एम्पायर को बचाने के लिए वसुंधरा कोठारी रखेगी अनुपमा के सामने यह डील। पूरे परिवार की किस्मत बदल सकती थी, लेकिन फिर भी ठुकरा देगी अनुपमा।

Anupama Upcoming Twits: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में कुछ ऐसा होगा, जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की थी। वसुंधरा कोठारी जब देखेगी कि उसका बेटा पराग इस लड़ाई में पीछे हट रहा है, तो वह एक बहुत शातिर चाल चलेगी। रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि वसुंधरा कोठारी अपना घर और बिजनेस बचाने के लिए अपने रिश्तों तक का सौदा करने को तैयार हो जाएगी। लेकिन उसके होश उस वक्त उड़ जाएंगे, जब अनुपमा यह ऑफर भी ठुकरा देगी।

वसुंधरा करेगी रिश्तों का सौदा पराग कोठारी अपने ईमान और जमीर के लिए रजनी देसाई का साथ देने से मना कर देगा और वसुंधरा से उस पर भरोसा रखने को कहेगा। वह कहेगा कि मुझ पर भरोसा रखिए बा। लेकिन वसुंधरा को घर और बिजनेस हाथ से जाता नजर आएगा। ऐसे में वो अनुपमा से कहेगी कि यह बिजनेसमैन परिवार का घर है। ऐसे में हम आपके सामने एक डील रखते हैं। वसुंधरा कोठारी कहेगी कि हम आपकी बेटी परी को अपने घर में बहू बनाकर लाने के लिए तैयार हैं। हम उसे घर में बहू का सम्मान देंगे, उसे बेटी की तरह रखेंगे और राजा के और उसके बीच से हट जाएंगे।

परिवार की एक नहीं चलने देगी अनुपमा के हावभाव ना बदलते देख वसुंधरा बात आगे बढ़ाएगी और कहेगी कि हम ईशानी की शादी अपने ही जैसे एक बड़े परिवार में करवाएंगे और माही-राही को बहुत प्यार से रखेंगे। राजा की बात पर मीता तेवर दिखाएगी लेकिन वसुंधरा की बड़ी-बड़ी आंखों से डरकर पीछे हो जाएगी। वसुंधरा अंश को घर का दामाद बनाने पर राजी हो जाएगी और यह भी कहेगी कि प्रार्थना को आप अपने ही घर में रख सकती हैं। वसुंधरा कोठारी की कुछ बातों पर परिवार के लोग विरोध करेंगे, लेकिन मोटी बा के आगे किसी की एक नहीं चलेगी।