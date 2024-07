Anupama Secrets: अनुपमा सीरियल छोड़ना चाहता है यह एक्टर, इंटरव्यू में खुली रुपाली-सुधांशु की पोल

अनुपमा सीरियल छोड़ना चाहते हैं वनराज शाह

सवाल के जवाब में जहां गौरव खन्ना और रुपाली गांगुली ने जहां I HAVE NEVER वाला कार्ड होल्ड किया, जिसका मतलब था कि उन्हें कभी यह शो छोड़ने का मन नहीं करता। वहीं वनराज शाह का किरदार निभाने वाले एक्टर सुधांशु पांडे ने I HAVE का कार्ड होल्ड किया, जिसका मतलब था कि उनका यह शो छोड़ने का कई बार दिल करता है। सुधांशु का जवाब देखकर रुपाली चौंक गईं और उन्होंने कहा- हैं? जिस पर सुधांशु पांडे बोले- सच बोलना मना है क्या भाई।