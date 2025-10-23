Anupama: माही करेगी गौतम से शादी, राजा-प्रेम देंगे पत्नियों को धोखा? लीप के बाद आएंगे ये 7 ट्विस्ट

संक्षेप: Anupama Serial 7 Upcoming Twists: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा का गुरुवार का फुल एपिसोड रिटेन अपडेट।

Anupama 13 October 2025 Full Episode: अनुपमा सीरियल में अब जब देविका की तबीयत ठीक होने लगी है और गर्ल्स ट्रिप के बाद समर की आत्मा को शांति मिल चुकी है, तो ऐसे में मेकर्स शो में जल्द ही कई मेजर ट्विस्ट लाने वाले हैं। गुरुवार के एपिसोड में कहानी में दो हफ्ते का लीप आएगा और कई चीजें बदल जाएंगी। उधर गौतम गांधी फिर अपने पुराने अवतार में लौट चुका है, लेकिन घरवालों के सामने शरीफ होने का दिखावा करता है, और इधर माही को उससे प्यार हो गया है।

राजा-प्रेम दे रहे पत्नियों को धोखा? माही चोरी छिपे कभी गौतम की जूठी चीजें खाती है तो कभी चोरी छिपे सुहागनों वाले श्रंगार करती है। सूत्रों की मानें तो जल्द ही माही गौतम से शादी की जिद पकड़ लेगी और घरवालों को उसकी जिद माननी भी पड़ेगी। मीता और बाकी घरवालों को उसकी हरकतों पर शक होने लगा है। लेकिन कोई सबूत नहीं होने के चलते कोई कुछ नहीं कहता। ईशानी परिवार वालों से कुछ छिपा रही है, क्योंकि बार-बार उसका फोन बजता है और वह इधर-उधर हो जाती है। यही सेम पैटर्न राजा और प्रेम के मामले में भी देखा जा रहा है। राजा ने परी से और प्रेम ने राही से अपना फोन छिपाना शुरू कर दिया है।

क्या मुंबई लौट जाएगी अनुपमा? दोनों का कॉल अचानक कई-कई बार बजता रहता है और दोनों फोन आने पर इधर-उधर हो जाते हैं। राही और परी दोनों को शक होने लगा है कि उनके पति उन्हें धोखा दे रहे हैं, लेकिन फैन थ्योरीज की मानें तो इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं ईशानी के साथ निकल सकता है, क्योंकि उसके आने के बाद ही यह पैटर्न शुरू हुआ है। अनुपमा वापस लौट तो आई है, लेकिन अब लीला उस पर मुंबई वापस नहीं जाने का दबाव बना रही है, लेकिन अनुपमा को एक तरफ जहां विदेश जाना है, वहीं जस्सी-भारती भी चाहती हैं कि वो उनके साथ चले।