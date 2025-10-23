Hindustan Hindi News
Anupama Serial 7 Upcoming Twists Mahi to Marry Gautam Prem to Ditch Raahi
Anupama: माही करेगी गौतम से शादी, राजा-प्रेम देंगे पत्नियों को धोखा? लीप के बाद आएंगे ये 7 ट्विस्ट

संक्षेप: Anupama Serial 7 Upcoming Twists: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा का गुरुवार का फुल एपिसोड रिटेन अपडेट। 

Thu, 23 Oct 2025 12:11 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
Anupama 13 October 2025 Full Episode: अनुपमा सीरियल में अब जब देविका की तबीयत ठीक होने लगी है और गर्ल्स ट्रिप के बाद समर की आत्मा को शांति मिल चुकी है, तो ऐसे में मेकर्स शो में जल्द ही कई मेजर ट्विस्ट लाने वाले हैं। गुरुवार के एपिसोड में कहानी में दो हफ्ते का लीप आएगा और कई चीजें बदल जाएंगी। उधर गौतम गांधी फिर अपने पुराने अवतार में लौट चुका है, लेकिन घरवालों के सामने शरीफ होने का दिखावा करता है, और इधर माही को उससे प्यार हो गया है।

राजा-प्रेम दे रहे पत्नियों को धोखा?

माही चोरी छिपे कभी गौतम की जूठी चीजें खाती है तो कभी चोरी छिपे सुहागनों वाले श्रंगार करती है। सूत्रों की मानें तो जल्द ही माही गौतम से शादी की जिद पकड़ लेगी और घरवालों को उसकी जिद माननी भी पड़ेगी। मीता और बाकी घरवालों को उसकी हरकतों पर शक होने लगा है। लेकिन कोई सबूत नहीं होने के चलते कोई कुछ नहीं कहता। ईशानी परिवार वालों से कुछ छिपा रही है, क्योंकि बार-बार उसका फोन बजता है और वह इधर-उधर हो जाती है। यही सेम पैटर्न राजा और प्रेम के मामले में भी देखा जा रहा है। राजा ने परी से और प्रेम ने राही से अपना फोन छिपाना शुरू कर दिया है।

क्या मुंबई लौट जाएगी अनुपमा?

दोनों का कॉल अचानक कई-कई बार बजता रहता है और दोनों फोन आने पर इधर-उधर हो जाते हैं। राही और परी दोनों को शक होने लगा है कि उनके पति उन्हें धोखा दे रहे हैं, लेकिन फैन थ्योरीज की मानें तो इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं ईशानी के साथ निकल सकता है, क्योंकि उसके आने के बाद ही यह पैटर्न शुरू हुआ है। अनुपमा वापस लौट तो आई है, लेकिन अब लीला उस पर मुंबई वापस नहीं जाने का दबाव बना रही है, लेकिन अनुपमा को एक तरफ जहां विदेश जाना है, वहीं जस्सी-भारती भी चाहती हैं कि वो उनके साथ चले।

ठीक हो जाएगा भारती का पांव

भारती का पांव इलाज के बाद पूरी तरह ठीक हो चुका है लेकिन अभी भी वह थोड़ा लंगड़ाकर चलती है। लेकिन क्योंकि काफी तेजी से रिकवरी हो रही है, तो ऐसे में अनुपमा और सभी लोग बहुत खुश हैं। कोठारी मेंशन में राही को पता चल चुका है कि गौतम आ चुका है, वो इस बात से बहुत नाराज है, लेकिन वसुंधरा कोठारी के आगे किसी की एक नहीं चल रही है। अपकमिंग एपिसोड में आपको इसके अलावा भी कई चीजें देखने को मिलेंगी। शो के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Anupama

