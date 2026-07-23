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रुपाली गांगुली ने कहा- स्टूडेंट्स का मुद्दा जायज, फिर लिया सरकार का पक्ष, लिखा…

By Vartika Tolani
लाइव हिन्दुस्तान
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रुपाली गांगुली ने पहली बार पेपर लीक के विरोध हो रहे मुद्दे पर बात की है। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स का मुद्दा जायज है, लेकिन उन्होंने सरकार का भी पक्ष लिया और बताया कि सरकार और एजेंसियां जांच कर रही हैं।

रुपाली गांगुली ने कहा- स्टूडेंट्स का मुद्दा जायज, फिर लिया सरकार का पक्ष, लिखा…

टीवी सीरीयल 'अनुपमा' से फेमस हुईं एक्ट्रेस रुपाली गांगुली ने पेपर लीक के खिलाफ हुए प्रदर्शन पर अपने विचार प्रकट किए हैं। एक तरफ जहां उन्होंने न्याय की मांग कर रहे स्टूडेंट्स का सपोर्ट किया है। वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिसकर्मियों पर हमला करने वालों की कड़ी आलोचना भी की है।

रुपाली गांगुली ने CJP प्रोटेस्ट पर क्या कहा?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए रुपाली ने लिखा, 'जो लोग कानून अपने हाथ में लेते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं और पुलिस पर हमला करते हैं, उन्हें छात्र नहीं कहा जा सकता। ऐसी हरकतें एक जायज मुद्दे को भी कमजोर करती हैं।'

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रुपाली गांगुली ने सरकार का पक्ष लिया

उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स की मांग जायज है। उन्होंने लिखा, ‘पेपर के लीक होने पर इंसाफ की मांग सही है। स्टूडेंट्स को एक फेयर एग्जामिनेशन सिस्टम चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। हाल के पेपर लीक मामलों में, सरकारों और जांच एजेंसियों ने जांच शुरू की है, संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, और कथित तौर पर शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है। साथ ही, एग्जामिनेशन प्रोसेस को मजबूत करने और भविष्य में लीक को रोकने की कोशिशों की घोषणा की गई है।’

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रुपाली गांगुली का पोस्ट

उन्होंने लिखा, 'बदकिस्मती से, जब शांतिपूर्ण विरोध की जगह हिंसा ले लेती है, तो स्टूडेंट्स की असली चिंताओं के दब जाने का खतरा रहता है। अगर देश विरोधी या राजनीति से जुड़े लोग अपने एजेंडे के लिए स्टूडेंट आंदोलनों का फायदा उठाते हैं, तो इससे न्याय मांगने वाले स्टूडेंट्स को ही नुकसान होता है। भारत अपने स्टूडेंट्स के साथ खड़ा है। भारत अपने लोगों के साथ खड़ा है। लड़ाई ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और बेहतर सुधारों के लिए होनी चाहिए, हिंसा या तबाही के लिए नहीं।

'भारत अपने छात्रों के साथ खड़ा है' - रुपाली गांगुली

अपनी पोस्ट के अंत में, रूपाली ने छात्रों और प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण और एकजुट रहने की अपील की। उन्होंने लिखा, 'हर स्टूडेंट और हर नागरिक के लिए: शांति से विरोध करें, एकजुट रहें, और किसी को भी अपने आंदोलन को हाईजैक न करने दें या पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल एजेंडे के लिए अपनी भावनाओं का गलत इस्तेमाल न करने दें। आपका भविष्य इतना जरूरी है कि आप किसी और का टूल न बनें। शांतिपूर्ण, डेमोक्रेटिक एक्शन ही हमेशा रहने वाला बदलाव लाने का सबसे मजबूत तरीका है।' याद दिला दें, रुपाली ने हाल ही में भाजपा जॉइन की थी।

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20 जुलाई के प्रदर्शन में क्या हुआ था?

20 जुलाई को दिल्ली में कथित NEET पेपर लीक मामले में न्याय की मांग को लेकर छात्रों का भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। भीड़ को हटाने के प्रयास में पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। इस दौरान झड़प और पुलिस कार्रवाई के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए।

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



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वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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