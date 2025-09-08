Anupama producer rajan shahi tells how he met Rupali ganguly first says she is soft target of people राजन शाही ने बताया रुपाली गांगुली को क्यों टारगेट करते हैं लोग, बोले- उनमें भी खामियां, जब आप साथ…, Tv Hindi News - Hindustan
Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 09:49 AM
प्रोड्यूसर राजन शाही का कहना है कि अनुपमा की लीड एक्ट्रेस रुपाली गांगुली लोगों का सॉफ्ट टारगेट रहती हैं। लोगों को उनकी बुराई करके खुशी हासिल होती है। राजन ने रुपाली से अपने पुराने झगड़े के बारे में बताया और काम के लिए डेडिकेशन की तारीफ भी की। उन्होंने बताया कि कैसे रुपाली से 1999 में पहली मुलाकात हुई।

ऑफिस के बाहर खड़ी रहती थीं रुपाली

इंडियन एक्सप्रेस स्क्रीन से बातचीत में राजन शाही ने बताया, 'दिल है कि मानता नहीं के समय रुपाली के पास पैसे नहीं थे। शुरुआत में वह वर्ली से हमारे जुहू ऑफिस के लिए पैदल आती थीं। मैंने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन्हें रोल पसंद आया, वह काफी उत्साही थीं। उन्होंने मुझसे ऑडिशन का एक चांस मांगा, मैंने उनको कास्ट कर लिया। वह मुझे हमेशा याद दिलाती हैं कि मैंने कैसे उन्हें रिजेक्ट कर दिया था और वह ऑफिस के बाहर खड़ी रहती थीं। 21 साल बाद हमने दोबारा अनुपमा के लिए कोलैबोरेट किया।'

रुपाली से हो गया था झगड़ा

अनुपमा में रुपाली की कास्टिंग पर राजन शाही बोले, 'दिल है कि मानता नहीं के वक्त मेरा और रुपाली का झगड़ा हो गया था। यह टिपिकल फाइट नहीं थी लेकिन मतभेद थे। बिदाई की सक्सेस पार्टी के दौरान मैंने रुपाली को इन्वाइट किया। हम टच में नहीं थे। तब तक उनकी शादी हो गई थी और रुद्रांश का जन्म हो गया था तो हमारा कॉन्टैंक्ट खत्म हो गया था। जब अनुपमा का डिसकशन शुरू हुआ तो रुपाली का नाम आया लेकिन मैं श्योर नहीं था कि वह करेंगी। मैंने सुना था कि उन्होंने ब्रेक लिया है। जब उन्हें पता चला उस वक्त वह गोवा में थीं। बाद में वह मुझसे मिलने आईं और बोलीं, 'आपको मुझे कास्ट कना होगा।' मैंने कहा रुपाली ये रोल आपके लिए परफेक्ट है। अच्छी बात ये थी कि हम दोनों साथ बैठे और लंबी बाचचीत की कि 1999 से कितने बदल गए हैं।'

पिता और बेटे का भी सपोर्ट

राजन आगे बोलते हैं, 'उस वक्त रुपाली व्यक्तिगत तौर पर भी काफी चीजों से गुजर रही थीं। उनका वजन बढ़ गया था और वह पूरी तरह डिवोटेड मां थीं। पर उनको मानना होगा, आज भी उनकी एनर्जी बच्चों जैसी है। मैं अश्विन और रुद्रांश की तारीफ भी करूंगा, अगर पति और बच्चे ने उन्हें सपोर्ट ना किया होता तो काफी मुश्किल आती। रुपाली ने अनुपमा के लिए अपना काफी समय दिया है। वह 4 बजे उठती, घर संभालती, शूट के लिए पहुंचती औ सब कुछ संभालती, फिर वापस जाती। शुरुआत में चैनल के लोग किसी और एक्टर को लेना चाह रहे थे लेकिन मैं रुपाली की तरफ था।'

रुपाली में भी खामियां मगर...

अनुपमा में रुपाली के को-स्टार उनके बारे में काफी कुछ बोल चुके हैं। इस पर राजन शाही बोले, 'जब लोग रुपाली गांगुली की बुराई करते हैं तो मीडिया उन्हें कवर करता है। मैं एक एक्टर को जानता हूं जो अनुपमा की बुराई करने के लिए पत्रकारों को घर बुलाता था। मैंने दोपहर ढाई बजे सेट से बाहर निकाल फेंका। इस घटना के बारे में कोई नहीं जानता तो मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता। इसके बाद उसने शो के खिलाफ कैंपेन चलाया। रुपाली सॉफ्ट टारगेट हैं आप उनके बारे में बोलते हैं तो अटेंशन मिलता है। कोई परफेक्ट नहीं होता। रुपाली में भी खामियां होंगी, जब आप साथ काम करते हैं तो कुछ ईशू होते ही हैं। लोगों को रुपाली के बारे में खराब बोलकर खुशी मिलती है। '

