Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीAnupama New Promo Rajni asked Anupamaa for a favour asked chawl people to sign re development form
Anupamaa Twist: अनुपमा के सामने झोली फैलाएगी रजनी, प्रोमो में दिखाया गया धमाकेदार ट्विस्ट

Anupamaa Twist: अनुपमा के सामने झोली फैलाएगी रजनी, प्रोमो में दिखाया गया धमाकेदार ट्विस्ट

संक्षेप:

Anupamaa Twist in Hindi: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ का नया प्रोमो आया है। प्रोमो में रजनी अपनी नई चाल में अनुपमा को फंसाते नजर आ रही है। यहां देखिए पूरा वीडियो।

Dec 11, 2025 10:14 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share

टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ में रजनी नई चाल चलेगी और अनुपमा धर्म संकंट में फंस जाएगी। सामने आए नए प्रोमो के मुताबिक, रजनी, अनुपमा के पास जाएगी। वह अनुपमा को याद दिलाएगी कि उसने उससे वादा किया था और कहा था कि कभी भी मैं तेरे किसी भी काम आऊं तो जरूर बताना। रजनी कहेगी, ‘तुने मुझे वचन दिया था अनुपमा, आज उस वचन को निभाने का वक्त आ गया है।’

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अनुपमा दंग रह जाएगी। रजनी, अनुपमा को चॉल के री-डेवलपमेंट के पेपर्स देगी और कहेगी कि उसे उसके लिए चॉलवालों को मनाना है। रजनी, अनुपमा के सामने अपनी झोली फैलाएगी। रजनी कहेगी, ‘आज ये मां तुझसे कुछ मांग रही है। एक मां की खातिर, एक दोस्त की खातिर…।’ अनुपमा फंस जाएगी। उसे समझ नहीं आएगी कि वह क्या करे।

अनुपमा को जस्सी समझाएगी, ‘कोई भी गलत फैसला मत लेना अनु।’ भारती कहेगी, ‘यही सही है अनु ताई। मेरी खातिर।’ राही कहेगी, ‘आप हमेशा दूसरों पर भरोसा करती हैं और फिर मुंह के बल गिरती हैं। इस बार ऐसा मत करना मम्मी।’

प्रोमो शेयर करते हुए स्टार प्लस ने कैप्शन में लिखा, ‘अपनी सहेली से किया हुआ वचन पड़ रहा है अब अनुपमा पर ही भारी। एक कागज जो मांग रहा है उसकी मनजूरी, क्या वही बन जाएगा उसकी बर्बादी का कारण?’

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।