Anupamaa Twist: अनुपमा के सामने झोली फैलाएगी रजनी, प्रोमो में दिखाया गया धमाकेदार ट्विस्ट
Anupamaa Twist in Hindi: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ का नया प्रोमो आया है। प्रोमो में रजनी अपनी नई चाल में अनुपमा को फंसाते नजर आ रही है। यहां देखिए पूरा वीडियो।
टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ में रजनी नई चाल चलेगी और अनुपमा धर्म संकंट में फंस जाएगी। सामने आए नए प्रोमो के मुताबिक, रजनी, अनुपमा के पास जाएगी। वह अनुपमा को याद दिलाएगी कि उसने उससे वादा किया था और कहा था कि कभी भी मैं तेरे किसी भी काम आऊं तो जरूर बताना। रजनी कहेगी, ‘तुने मुझे वचन दिया था अनुपमा, आज उस वचन को निभाने का वक्त आ गया है।’
अनुपमा दंग रह जाएगी। रजनी, अनुपमा को चॉल के री-डेवलपमेंट के पेपर्स देगी और कहेगी कि उसे उसके लिए चॉलवालों को मनाना है। रजनी, अनुपमा के सामने अपनी झोली फैलाएगी। रजनी कहेगी, ‘आज ये मां तुझसे कुछ मांग रही है। एक मां की खातिर, एक दोस्त की खातिर…।’ अनुपमा फंस जाएगी। उसे समझ नहीं आएगी कि वह क्या करे।
अनुपमा को जस्सी समझाएगी, ‘कोई भी गलत फैसला मत लेना अनु।’ भारती कहेगी, ‘यही सही है अनु ताई। मेरी खातिर।’ राही कहेगी, ‘आप हमेशा दूसरों पर भरोसा करती हैं और फिर मुंह के बल गिरती हैं। इस बार ऐसा मत करना मम्मी।’
प्रोमो शेयर करते हुए स्टार प्लस ने कैप्शन में लिखा, ‘अपनी सहेली से किया हुआ वचन पड़ रहा है अब अनुपमा पर ही भारी। एक कागज जो मांग रहा है उसकी मनजूरी, क्या वही बन जाएगा उसकी बर्बादी का कारण?’
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
