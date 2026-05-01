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'कहीं न कहीं वो...', 'अनुपमा' में किंजल के रोल से मिली पॉपुलैरिटी निधि शाह के लिए बनी मुसीबत? बताया क्यों अचानक छोड़ा शो

May 01, 2026 10:44 am ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
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किंजल का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस निधि शाह को भी दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। इस शो ने उन्हें एक खास पहचान दिलाई। लेकिन उनकी इसी पॉपुलैरिटी की वजह से उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।  

'कहीं न कहीं वो...', 'अनुपमा' में किंजल के रोल से मिली पॉपुलैरिटी निधि शाह के लिए बनी मुसीबत? बताया क्यों अचानक छोड़ा शो

टीवी का फेमस शो 'अनुपमा' शुरुआत से ही दर्शकों का फेवरेट रहा है। इस शो को फैंस का भरपूर प्यार मिल रहा है। रुपाली गांगुली स्टारर ये शो टीआरपी लिस्ट में भी टॉप 10 में रहता है। इस शो की कहानी के साथ इसके किरदार भी काफी पसंद किए जाते है। इस शो में किंजल का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस निधि शाह को भी दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। इस शो ने उन्हें एक खास पहचान दिलाई। लेकिन उनकी इसी पॉपुलैरिटी की वजह से उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बात का खुलासा खुद एक्ट्रेस ने अपने हालिया इंटरव्यू में किया।

पॉपुलैरिटी बनीं मुसीबत

दरअसल, निधि शाह ने हाल ही में 'बॉलीवुड बबल' को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने प्रोफेशनल लाइफ खासतौर से 'अनुपमा' से मिलने वाली पॉपुलैरिटी को लेकर खुलकर बात की। निधि शाह ने इंटरव्यू में कहा, 'कभी-कभी जब आप ऑडिशन देते हैं या किसी किसी कैरेक्टर के लिए कंसिडर किए जाते हैं तो उन्हें लगता है कि आप उस रोल के लिए बहुत ज्यादा जाने-पहचाने या फेमस हैं।'

उन्हें कुछ अलग चाहिए था

निधि ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, 'दूसरी शोज में कास्ट करने वाले लोग कहते हैं कि मुझे टीवी पर एक खास तरह के कैरेक्टर में देखा जा चुका है। इसलिए हम इनकी कास्टिंग नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो मुझे नहीं लेंगे। उनका कहना है कि उन्हें कुछ अलग चाहिए, कोई ऐसा जो एक्सपीरियंस्ड हो लेकिन बहुत ज्यादा फेमस ना हो। तो हां, कहीं न कहीं ऐसा होता है।'

निधि शाह ने बताया कि उन्होंने अनुपमा को क्यों छोड़ा

इसके अलावा निधि ने कहा, 'एक तो बात यह हो गई थी कि सीन्स बहुत मोनोटोनस हो गए थे, एक जैसे सीन्स बार-बार आ रहे थे। दूसरी बात, मुझे लगा कि अब मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है। मैं और भी बहुत कुछ करना चाहती हूं और कुछ ऐसा करना चाहती हूं जो मेरे कंफर्ट जोन से बाहर हो। इसलिए मुझे लगा कि अब आगे बढ़ने का समय आ गया है, अब इस कैरेक्टर को खत्म करने का समय आ गया है।'

मुझे ऐसे बड़े-बड़े बच्चों की मां नहीं बनना था

उन्होंने कहा, 'निजी तौर पर, किंजल के किरदार में विकास नहीं हो रहा था। जो भी उसकी जिंदगी की जर्नी थी, जितनी भी थी, वो सर ने दिखा दी थी, राइटर्स ने दिखा दी थी। तो मुझे लगा कि अब इसे एक अच्छे नोट पर खत्म करने का समय आ गया है। तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। और साथ ही, सर ने 5, 6, 10, 15 साल की छलांग लगाई, मैंने सोचा, उसके बाद तो मुझे ऐसे बड़े-बड़े बच्चों की मां नहीं बनना था, तो हां मैंने इसे छोड़ दिया।'

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha

प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।

करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।

एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।

एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।

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Anupamaa Rupali Ganguly

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