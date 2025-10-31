Hindustan Hindi News
Anupamaa: ये शख्स देगा माही-गौतम को आशीर्वाद, परी के लिए कोठारी परिवार के सामने हाथ जोड़ेगी अनुपमा

संक्षेप: Anupamaa Upcoming Twist: स्टार प्लस के शो में अनुपमा, परी की खुशियों की खातिर कोठारी हाउस जाएगी। वह कोठारी परिवार के सामने हाथ जोड़ेगी और उनसे माफी मांगेगी। 

Fri, 31 Oct 2025 05:55 PM
टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ में परी को अपनी गलती का एहसास होगा। जब परी को पता चलेगा कि ईशानी और राजा के बीच कोई अफेयर नहीं चल रहा है और ईशानी ने वो फोटाे एआई से बनवाई थी तब परी टूट जाएगी। परी, अनुपमा के सामने गिड़गिड़ाएगी और कहेगी कि उसे उसके ससुराल वापस जाना है। अनुपमा परी की खातिर अपने पूरे परिवार के साथ कोठारी हाउस जाएगी।

अनुपमा उन्हें समझाने की कोशिश करेगी कि परी से गलती हुई है। परी ने वो फोटो देखी और टूट गई। उसे लगा कि उसकी बहन और उसके पति ने उसे धोखा दिया है इसलिए उसने ऐसे बर्ताव किया। हालांकि, मोटी बा, अनुपमा की बात नहीं सुनेंगी। वह अनुपमा की परवरिश पर सवाल उठाएंगी। वह ये भी कहेंगी कि सच जानने के लिए उन्होंने शाह परिवार के हर एक सदस्य को कॉल किया था, लेकिन किसी ने भी फोन नहीं उठाया।

अनुपमा, मोटी बा के सामने हाथ जोड़ेगी और माफी मांगेगी। अनुपमा कहेगी कि गलती हमारी है, लेकिन उस समय घर में इतना कुछ चल रहा था कि कोई फोन ही नहीं उठा पाया। हालांकि, मोटी बा पर अनुपमा की किसी का बात का असर नहीं होगा। वह परी को माफ करने से इनकार कर देंगी।

जब अनुपमा वापस जा रही होगी तब माही और गौतम, अनुपमा का आशीर्वाद लेने आएंगे। अनुपमा उन्हें आशीर्वाद देने से मना कर देगी। अनुपमा, माही से कहेगी, ‘मुझे ये गौतम बिल्कुल पसंद नहीं है। तू मेरी सुनेगी नहीं इसलिए तुझे जो करना है कर। हमसे ज्यादा अब तुझ पर तेरे ससुराल वालों का हक है तो उनसे ही आशीर्वाद ले।’ अनुपमा की बात सुनते ही मोटी बा, माही और गौतम को अपना आशीर्वाद दे देंगी और उनके रिश्ते के लिए मान जाएंगी।

