Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीAnupama in hindi gautam marries mahi raja sent divorce papers to pari
Anupama Twist: शादी के बंधन में बंधेंगे गौतम और माही, राजा का फैसला सुन अनुपमा को लगेगा झटका

Anupama Twist: शादी के बंधन में बंधेंगे गौतम और माही, राजा का फैसला सुन अनुपमा को लगेगा झटका

संक्षेप: Anupamaa Upcoming Twist in Hindi: अनुपमा की लाख कोशिशों के बाद भी गौतम का असली चहरा सबके सामने नहीं आ पाएगा और उसकी माही से शादी हो जाएगी। अनुपमा खुद उन्हें आशीर्वाद देगी।

Fri, 7 Nov 2025 03:36 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ के आने वाले एपिसोड्स में बहुत सारे तमाशे देखने को मिलेंगे। अनुपमा और राही चाहकर भी गौतम का असली चेहरा सबके सामने नहीं ला पाएंगे। ऐसे में मोटी बा, गौतम और माही की शादी करवा देंगी। इतना ही नहीं, अनुपमा को भी गौतम और माही को आशीर्वाद देना पड़ेगा। माही को शादी के जोड़े में देख अनुपमा इमोशनल हो जाएगी और उसकी नजर उतारेगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

तमाशा यहीं खत्म नहीं होगा। शादी वाले दिन राजा, परी को तलाक के पेपर्स भेज देगा। परी रोते-रोते राजा के पास आएगी, लेकिन राजा उससे बात करने से इनकार कर देगा। राजा साफ-साफ कहेगा कि वह अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकता। राजा बोलेगा, ‘परी मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन अपनी फैमिली से ज्यादा नहीं। मैं अपनी फैमिली के बिना नहीं रह सकता। तुमने जो किया उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं? तुम्हारे घर में ये सब चलता होगा, बड़ों की इज्जत न करना, घर छोड़कर चले जाना। मेरे घर में ये सब नहीं चलता। जो लड़की मेरे परिवार की इज्जत नहीं कर सकती उसके साथ मैं क्यों रहूं?’

अनुपमा दंग रह जाएगी। अनुपमा कहेगी, ‘उस दिन फोन न उठाकर जो हमसे गलती हुई उसके लिए हम हजारों बार माफी मांग चुके हैं। आगे भी माफी मांगेगे, लेकिन क्या वो गलती इतनी बड़ी है कि आप तलाक तक पहुंच जाएंगे। जब आपको दामाद आपकी बेटी को मारता था तब भी आपने कहा था कि आपके यहां तलाक नहीं होता। फिर अब क्या हुआ? क्या मेरी परी की गलती, गौतम से बड़ी है?’

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
Anupama

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।