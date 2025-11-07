Anupama Twist: शादी के बंधन में बंधेंगे गौतम और माही, राजा का फैसला सुन अनुपमा को लगेगा झटका

संक्षेप: Anupamaa Upcoming Twist in Hindi: अनुपमा की लाख कोशिशों के बाद भी गौतम का असली चहरा सबके सामने नहीं आ पाएगा और उसकी माही से शादी हो जाएगी। अनुपमा खुद उन्हें आशीर्वाद देगी।

टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ के आने वाले एपिसोड्स में बहुत सारे तमाशे देखने को मिलेंगे। अनुपमा और राही चाहकर भी गौतम का असली चेहरा सबके सामने नहीं ला पाएंगे। ऐसे में मोटी बा, गौतम और माही की शादी करवा देंगी। इतना ही नहीं, अनुपमा को भी गौतम और माही को आशीर्वाद देना पड़ेगा। माही को शादी के जोड़े में देख अनुपमा इमोशनल हो जाएगी और उसकी नजर उतारेगी।

तमाशा यहीं खत्म नहीं होगा। शादी वाले दिन राजा, परी को तलाक के पेपर्स भेज देगा। परी रोते-रोते राजा के पास आएगी, लेकिन राजा उससे बात करने से इनकार कर देगा। राजा साफ-साफ कहेगा कि वह अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकता। राजा बोलेगा, ‘परी मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन अपनी फैमिली से ज्यादा नहीं। मैं अपनी फैमिली के बिना नहीं रह सकता। तुमने जो किया उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं? तुम्हारे घर में ये सब चलता होगा, बड़ों की इज्जत न करना, घर छोड़कर चले जाना। मेरे घर में ये सब नहीं चलता। जो लड़की मेरे परिवार की इज्जत नहीं कर सकती उसके साथ मैं क्यों रहूं?’